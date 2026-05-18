Peggy Gou remiksuje nowy singiel Madonna. Posłuchaj „I Feel So Free”

Madonna zaprezentowała nową wersję swojego singla „I Feel So Free”. Tym razem za remix utworu odpowiada Peggy Gou, która nadała piosence energetyczne, klubowe brzmienie inspirowane muzyką dance z lat 90.

Peggy Gou przygotowała taneczny remix hitu Madonny

Oryginalna wersja „I Feel So Free” była pierwszą zapowiedzią nowego albumu Madonna zatytułowanego „Confessions II”. Płyta ma ukazać się 3 lipca i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów popowej ikony.

Nowy remix przygotowany przez Peggy Gou stawia na mocne bębny, syntezatory oraz wyraźnie klubowy klimat. Wielu słuchaczy zwraca uwagę na inspiracje klasycznym house’em i estetyką rave.

„Confessions II” to powrót Madonny do klubowych brzmień

Singiel „I Feel So Free” nawiązuje do kultowego stylu albumu „Confessions On A Dance Floor”, który przed laty stał się jednym z największych sukcesów Madonna.

Nad produkcją nowej płyty ponownie pracował Stuart Price, odpowiedzialny również za wcześniejsze taneczne projekty gwiazdy.

W utworze pojawia się także interpolacja kultowego house’owego kawałka „French Kiss” autorstwa Lil Louis z 1989 roku.

Madonna o muzyce dance: „To doświadczenie duchowe”

Przy okazji premiery nowego albumu Madonna opowiedziała o swoim podejściu do muzyki klubowej i kultury rave.

„Ludzie myślą, że muzyka dance jest powierzchowna, ale kompletnie się mylą. Parkiet to nie tylko miejsce — to przestrzeń rytuału, w której ruch zastępuje język”.

Artystka podkreśliła również, że wspólne tańczenie i muzyka mogą mieć wymiar duchowy oraz emocjonalny.

„Musimy tańczyć, świętować i modlić się naszymi ciałami. To praktyki, które istnieją od tysięcy lat”.

Madonna promuje nowy album podczas wyjątkowych występów

Premiera „I Feel So Free” odbyła się najpierw w radiu LGBTQ+ Pride Radio, a następnie Madonna wykonała utwór na żywo podczas niespodziewanego występu na festiwalu Coachella u boku Sabrina Carpenter.

Później artystka pojawiła się także w legendarnym klubie The Abbey, gdzie zaprezentowała nową muzykę podczas specjalnego wydarzenia „Club Confessions Los Angeles”.

Na scenie towarzyszyli jej m.in. Addison Rae oraz Romy.

Madonna, Shakira i BTS wystąpią podczas finału mundialu

W ostatnich dniach potwierdzono również, że Madonna będzie jedną z gwiazd pierwszego w historii halftime show podczas finału mistrzostw świata FIFA. Na scenie pojawią się także Shakira oraz BTS.