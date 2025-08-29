Viki Gabor: „Spotkałam wiele osób, które miały własny pomysł na mnie. Tych ludzi nie ma ze mną z wiadomych powodów”

fot. kadr z klipu

Kayah o niewykorzystanym potencjale Viki Gabor

Kilka dni temu w rozmowie z Radiem Eska Kayah wypowiedziała się na temat kariery Viki Gabor. Choć obie artystki miały okazję współpracować muzycznie, wokalistka przyznała, że inaczej widziałaby rozwój młodej gwiazdy.

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany” – mówiła Kayah. Dodała także: „Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą”.

Viki Gabor: „Spotkałam wiele osób, które miały własny pomysł na mnie”

Choć słowa Kayah wywołały poruszenie w mediach, Viki Gabor najwyraźniej spodziewała się podobnych komentarzy. Jeszcze przed nagłośnieniem sprawy opublikowała wpis w mediach społecznościowych, w którym podsumowała swój występ podczas koncertu „Lato z Radiem i Telewizją Polską”.

W poście wyznała:

„Już trochę jestem w show-biznesie, spotkałam wiele osób, które miały jakiś swój własny pomysł na mnie, chciały mieć mnie pod swoimi artystycznymi skrzydłami, zadbać o mój potencjał, wręcz nieba mi przychylić… To był ich pomysł, bez przestrzeni na moją własną wizję kim chcę być, w jakim kierunku chcę, aby podążała Viki Gabor”.

„Tych ludzi nie ma ze mną z wiadomych powodów”

W dalszej części wpisu młoda wokalistka podkreśliła, że nie chce być ograniczana przez innych i pragnie rozwijać się na własnych zasadach.

„Pozdrawiam ich z tego miejsca. Tych ludzi nie ma ze mną z wiadomych powodów! Tworzę muzykę, pod którą się w 100% podpisuję, mam to szczęście, że jestem wolna od kontraktów, umów, które mogą mnie ograniczyć. To mnie uskrzydla! Pracuję od dawna na to, gdzie jestem dziś! Hejt mnie nie powstrzyma!” – napisała Viki.

Viki Gabor konsekwentnie idzie własną drogą

Słowa Viki pokazują, że 18-letnia artystka nie zamierza podporządkowywać się cudzym pomysłom na jej karierę. Woli samodzielnie wyznaczać kierunek muzyczny i wizerunkowy, nawet jeśli wiąże się to z krytyką.