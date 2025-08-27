fot. Dagmara Szewczuk / @dagsoon

Po debiucie, który zachwycił wielu, bryska stawia krok ku dorosłości. Artystka znana z charakterystycznego, pełnego autentyczności stylu przechodzi transformację – z młodej dziewczyny w różowych włosach w pewną siebie, odważną kobietę, która w pełni rozumie swoją wartość.

bryska otwiera nowy rozdział

Nowy singiel „Zostałeś” jest ukoronowaniem tego przejścia – muzycznym symbolem zarówno artystycznego rozwoju, jak i osobistej przemiany bryski. To utwór o pewności siebie, odwadze w wyrażaniu własnych emocji i sile w dążeniu do marzeń.

Nowy etap w karierze bryskiej to zapowiedź wielu emocjonalnych i muzycznych zmian, które wkrótce będą miały swój wydźwięk. Czekamy z niecierpliwością na to, co artystka przygotowała dla swoich fanów.