Viki Gabor odpowiada na krytykę po koncercie TVP: „Nie byłam, nie jestem i nie będę zupą pomidorową”

Krytyka po występie w Tarnowie

2025.08.25

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

23 sierpnia 2025 roku w Tarnowie odbył się finał cyklu koncertów „Lato z Radiem i TVP”. Na scenie pojawili się m.in. Zakopower, Kombii, Piotr Cugowski, Wilki, Video i Papa D. Jedną z gwiazd była także Viki Gabor, która zaśpiewała swoje eurowizyjne hity „Superhero” oraz najnowszy singiel „Wszystko co mam”. Jej występ spotkał się z mieszanymi reakcjami – część internautów chwaliła jej energię i styl, inni krytykowali wygląd i sposób wykonania.

Odpowiedź Viki Gabor na krytykę

W obliczu hejtu w mediach społecznościowych Viki Gabor zdecydowała się odpowiedzieć w mocnym stylu. Na Facebooku opublikowała emocjonalny wpis:

„Kochani (…) wierzę, że wy lepiej byście się ubrali, lepiej zaśpiewali, wyglądali na tyle lat, ile macie. Wszystko zrobilibyście lepiej. A co dziś zrobiliście? Ja to wiem, przeczytałam waszą frustrację pod tym postem. Scena jest duża – możecie się zgłosić do TVP, wystąpić i poczytać rewelacje na swój temat po występie. Pozdrawiam i proszę pamiętajcie: nie byłam, nie jestem i nie będę zupą pomidorową. #StopHejt i tu stawiam kropkę”.

Szczere i stanowcze słowa wokalistki odbiły się szerokim echem w sieci i wywołały falę dyskusji o hejcie wobec młodych artystów.

 

 

Nowy singiel Viki Gabor – „b.@.M.b.A

Mimo krytyki Viki Gabor nie zwalnia tempa i skupia się na muzyce. W sierpniu 2025 roku zaprezentowała nowy singiel „b.@.M.b.A”, który jest drugim utworem zapowiadającym nadchodzący album. Teledysk do piosenki został nakręcony w otwockiej Zofiówce – miejscu owianym legendami. Choreografia, przygotowana przez Tomka Nakielskiego i Grupę Taneczną Next, nadała klipowi mroczny i taneczny charakter.

 

Viki Gabor – młody głos przeciwko hejterom

Odpowiedź artystki pokazuje, że mimo młodego wieku potrafi otwarcie stawić czoła krytyce. Viki Gabor podkreśla, że nie zamierza spełniać oczekiwań wszystkich i konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną, stając się jednocześnie symbolem walki z hejtem w sieci.

 

