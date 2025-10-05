Szukaj
CGM

Viki Gabor ma mocne przesłanie do hejterów: „Każdy powinien pilnować swoje du*y”

18-letnia wokalistka bez ogródek odniosła się do krytyki swojego wyglądu

2025.10.05

opublikował:

Viki Gabor ma mocne przesłanie do hejterów: „Każdy powinien pilnować swoje du*y”

fot. kadr z klipu

Viki Gabor o hejcie i presji w sieci

Viki Gabor, która zdobyła popularność dzięki programowi „The Voice Kids” i zwycięstwu na Eurowizji Junior 2019, od lat znajduje się w centrum medialnego zainteresowania. Młoda artystka zachwyca talentem, ale jednocześnie często spotyka się z krytyką swojego wyglądu i stylu.

Choć ma dopiero 18 lat, Viki Gabor zdążyła już wydać kilka hitów, z czego jednym z najgłośniejszych pozostaje „Ramię w ramię” nagrane wspólnie z Kayah. To właśnie ta współpraca stała się jednym z przełomowych momentów w jej karierze.

Odpowiedź na komentarze Kayah i hejterów

W rozmowie z serwisem Pomponik, Gabor odniosła się do słów Kayah, która przyznała, że z pewnym niepokojem patrzy na karierę młodszej koleżanki. Viki zareagowała stanowczo:

„Ja po prostu mam wrażenie, że każdy powinien się skupiać na swojej muzyce i dopingować się w tej branży muzycznej, a jest strasznie mało osób teraz, które się wspierają nawzajem.”

Wokalistka nie ukrywa, że największym wyzwaniem w jej życiu zawodowym jest hejt w sieci. W rozmowie z Radiem Eska postanowiła raz na zawsze rozprawić się z plotkami o rzekomych operacjach plastycznych czy domniemanej ciąży:

„Nigdy nie byłam w ciąży i nie planuję w niej być. Pan, który napisał ten artykuł, niech podejdzie do lustra i popatrzy na swój brzuch. Abstrahując od tego, co teraz powiedziałam, uważam, że kobiety w ciąży są piękne. W ogóle kobiety są piękne, dlatego też nagrałam ‘Ramię w ramię’.”

Viki Gabor ostro do hejterów: „Pilnujmy siebie”

W najnowszym wywiadzie dla 4fun.tv, artystka wypowiedziała się jeszcze mocniej, kierując swoje słowa bezpośrednio do hejterów.

„Myślę, że każdy powinien po prostu pilnować swoje du*y, no i to powinno być normalne, bo tak naprawdę, wiesz, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje marzenia do spełnienia. Pilnujmy siebie, no co ja będę oceniać kogoś przez to, jak ktoś się ubrał, czy… no nie wiem, ja obrywam za to, że mam duże usta – no co ja mam sobie zmienić w tych ustach, bo ja nie rozumiem. I oni w wieku, ja miałam 15–16 lat, pisali, że sobie powiększyłam usta. Dla mnie to jest chore.”

Wokalistka podkreśliła, że mimo nieustannej fali komentarzy stara się pozostać sobą i nie przejmować opiniami innych.

Tagi


Popularne newsy

Sąd wydał wyrok w sprawie Diddy’ego. Dla wielu może być on szokujący
NEWS

Sąd wydał wyrok w sprawie Diddy’ego. Dla wielu może być on szokujący

Budda aresztowany w Stanach Zjednoczonych
NEWS

Budda aresztowany w Stanach Zjednoczonych

Diox ocenił beef Mesa i Tedego. „Wyskoczył z łopatą na czołg”
NEWS

Diox ocenił beef Mesa i Tedego. „Wyskoczył z łopatą na czołg”

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”
NEWS

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”

Diddy niemal dźgnięty nożem w więzieniu?
NEWS

Diddy niemal dźgnięty nożem w więzieniu?

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat
NEWS

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie
NEWS

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie

Polecane

CGM
Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 go ...

„The Life Of A Showgirl” to kolejny rekordowy projekt w karierze Swift

2 godziny temu

CGM
Współzałożyciel Oasis ogłasza „planowaną przerwę” w trasie. Gitarzysta ma raka prostaty

Współzałożyciel Oasis ogłasza „planowaną przerwę” w trasie. Gitarzysta ...

„Gdyby nie on, nic z tego by się nie wydarzyło.”

9 godzin temu

CGM
Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda takż ...

"Skąd wy się urwaliście?”

10 godzin temu

CGM
Powrót Maanamu: Unikatowa ścieżka dźwiękowa „Czuję się świetnie” po 40 latach trafia na winyl i CD

Powrót Maanamu: Unikatowa ścieżka dźwiękowa „Czuję się świetnie” po 40 ...

Koncertowy Maanam z 1983 roku powraca w odświeżonej formie

10 godzin temu

CGM
Lola Young pozywa producenta „Messy”. Chodzi o prawa autorskie do piosenek

Lola Young pozywa producenta „Messy”. Chodzi o prawa autorskie do pios ...

Jak się okazuje spór trwa od miesięcy

20 godzin temu

CGM
Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o napaść seksualną

Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o ...

Kobieta zeznała, że Diddy śmiał się w trakcie napaści i wyglądał na rozbawionego jej przerażeniem

21 godzin temu