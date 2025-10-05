Viki Gabor ma mocne przesłanie do hejterów: „Każdy powinien pilnować swoje du*y”

fot. kadr z klipu

Viki Gabor o hejcie i presji w sieci

Viki Gabor, która zdobyła popularność dzięki programowi „The Voice Kids” i zwycięstwu na Eurowizji Junior 2019, od lat znajduje się w centrum medialnego zainteresowania. Młoda artystka zachwyca talentem, ale jednocześnie często spotyka się z krytyką swojego wyglądu i stylu.

Choć ma dopiero 18 lat, Viki Gabor zdążyła już wydać kilka hitów, z czego jednym z najgłośniejszych pozostaje „Ramię w ramię” nagrane wspólnie z Kayah. To właśnie ta współpraca stała się jednym z przełomowych momentów w jej karierze.

Odpowiedź na komentarze Kayah i hejterów

W rozmowie z serwisem Pomponik, Gabor odniosła się do słów Kayah, która przyznała, że z pewnym niepokojem patrzy na karierę młodszej koleżanki. Viki zareagowała stanowczo:

„Ja po prostu mam wrażenie, że każdy powinien się skupiać na swojej muzyce i dopingować się w tej branży muzycznej, a jest strasznie mało osób teraz, które się wspierają nawzajem.”

Wokalistka nie ukrywa, że największym wyzwaniem w jej życiu zawodowym jest hejt w sieci. W rozmowie z Radiem Eska postanowiła raz na zawsze rozprawić się z plotkami o rzekomych operacjach plastycznych czy domniemanej ciąży:

„Nigdy nie byłam w ciąży i nie planuję w niej być. Pan, który napisał ten artykuł, niech podejdzie do lustra i popatrzy na swój brzuch. Abstrahując od tego, co teraz powiedziałam, uważam, że kobiety w ciąży są piękne. W ogóle kobiety są piękne, dlatego też nagrałam ‘Ramię w ramię’.”

Viki Gabor ostro do hejterów: „Pilnujmy siebie”

W najnowszym wywiadzie dla 4fun.tv, artystka wypowiedziała się jeszcze mocniej, kierując swoje słowa bezpośrednio do hejterów.

„Myślę, że każdy powinien po prostu pilnować swoje du*y, no i to powinno być normalne, bo tak naprawdę, wiesz, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje marzenia do spełnienia. Pilnujmy siebie, no co ja będę oceniać kogoś przez to, jak ktoś się ubrał, czy… no nie wiem, ja obrywam za to, że mam duże usta – no co ja mam sobie zmienić w tych ustach, bo ja nie rozumiem. I oni w wieku, ja miałam 15–16 lat, pisali, że sobie powiększyłam usta. Dla mnie to jest chore.”

Wokalistka podkreśliła, że mimo nieustannej fali komentarzy stara się pozostać sobą i nie przejmować opiniami innych.