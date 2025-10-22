Ujawniono okoliczności śmierci basisty Limp Bizkit

Fani Limp Bizkit na całym świecie pogrążyli się w żałobie po śmierci Sama Riversa, współzałożyciela i basisty legendarnej grupy nu metalowej. Początkowo przyczyna śmierci muzyka nie została ujawniona, jednak amerykańskie media dotarły do nowych informacji.

Ujawniono szczegóły śmierci basisty Limp Bizkit

Jak informuje portal TMZ, 18 października władze hrabstwa St. Johns na Florydzie otrzymały wezwanie do „nieprzytomnej osoby z zatrzymaniem krążenia”. Z dokumentów wynika, że zgłoszenie sklasyfikowano jako „zgon z udziałem personelu medycznego”.

Oznacza to, że Sam Rivers zmarł, będąc pod opieką lekarzy z powodu poważnej choroby zagrażającej życiu, która w krótkim czasie doprowadziła do śmierci. Szczegółowa przyczyna zgonu wciąż nie została oficjalnie potwierdzona przez rodzinę ani zespół.

Limp Bizkit nie zawiesza działalności po śmierci Sama Riversa

Po tragicznej informacji o śmierci współzałożyciela zespołu, wielu fanów zastanawiało się, co dalej stanie się z Limp Bizkit. Jak się okazuje, grupa zamierza kontynuować trasę koncertową i zagrać wszystkie zaplanowane wcześniej występy.

Organizator koncertu w Meksyku poinformował, że występ 29 listopada na Explanada Estadio Azteca odbędzie się zgodnie z planem, w ramach trasy „Gringo Papi Tour 2025”.

„W tak ważnym dla zespołu momencie Limp Bizkit postanowili zagrać 29 listopada ku czci Sama Riversa. Jego energia nigdy nie ustanie” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Co z koncertem Limp Bizkit w Polsce?

Polscy fani również z niepokojem śledzą sytuację zespołu. Limp Bizkit ma wystąpić 3 czerwca 2026 roku w krakowskiej Tauron Arenie podczas Impact Festival 2026.

Bilety trafiły do sprzedaży, a organizatorzy nie wydali żadnego komunikatu o odwołaniu koncertu, co sugeruje, że występ odbędzie się zgodnie z planem.

Kim był Sam Rivers?

Sam Rivers był jednym z filarów zespołu Limp Bizkit, który współtworzył w 1994 roku wraz z Fredem Durstem i Johnem Otto. Później do grupy dołączyli DJ Lethal i Wes Borland. Formacja szybko zdobyła popularność, stając się jednym z symboli gatunku nu metal.

Albumy takie jak „Significant Other” czy „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” przeszły do historii muzyki, a hity „Break Stuff”, „Nookie” czy „Rollin’ (Air Raid Vehicle)” w ostatnich latach zyskały drugie życie dzięki platformie TikTok.

Rivers nagrał partie gitarowe na albumie „Results May Vary” (2003), po tym jak Borland opuścił zespół. W 2015 roku odszedł z Limp Bizkit, by skupić się na leczeniu uzależnienia od alkoholu. Powrócił w 2018 roku i grał z zespołem aż do swojej śmierci w 2025 roku.