Ujawniono niezwykłe zapisy testamentu Olivera Tree

Do sieci trafiły szczegóły testamentu Olivera Tree, który zginął w czerwcu w katastrofie śmigłowców w Brazylii. Artysta pozostawił rodzinie wyjątkowe instrukcje dotyczące swojego majątku, a szczególną uwagę poświęcił kolekcji dzieł sztuki i charakterystycznym elementom swojej twórczości.

Ojciec Olivera Tree chce zarządzać majątkiem artysty

Jak informuje TMZ, ojciec zmarłego muzyka, Jesse Nickell III, zwrócił się do sądu o ustanowienie go administratorem funduszu powierniczego syna.

W testamencie artysta wskazał ojca jako osobę odpowiedzialną za zarządzanie majątkiem, a matkę Christine wyznaczył jako zastępczynię na wypadek, gdyby ojciec nie mógł pełnić tej funkcji.

Muzyk chciał zachować swoje dzieła i rekwizyty

Najbardziej nietypową częścią testamentu są instrukcje dotyczące artystyczkiego dorobku Olivera Tree. Artysta wyraźnie zaznaczył, że jego kolekcja nie powinna zostać sprzedana.

W skład zbiorów mają wchodzić m.in.:

charakterystyczne sceniczne stroje,

największa hulajnoga świata,

rekwizyty koncertowe,

instalacje artystyczne,

storyboardy do teledysków,

projekty modowe,

obrazy,

elementy scenografii i wyposażenie tras koncertowych

Jeśli nie pozostawił dodatkowych odręcznych wskazówek dotyczących podziału majątku, administrator ma zachować wszystkie dzieła sztuki, a pozostałe składniki majątku – takie jak konta bankowe, prawa do muzyki, udziały w spółkach, biżuterię czy ubrania – będzie mógł sprzedać zgodnie z zapisami testamentu.

Marzył o własnym muzeum

Oliver Tree chciał, aby jego twórczość została zachowana dla przyszłych pokoleń. W testamencie zaznaczył, że kolekcja powinna trafić do stworzonego specjalnie dla niego muzeum lub zostać przekazana do już istniejącej instytucji.

Artysta zaplanował także powołanie organizacji non-profit Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Geniuses, której celem jest wspieranie twórców działających w muzyce, filmie, sztuce instalacji i performansie poprzez przyznawanie grantów.

Według TMZ fundacja została uruchomiona już kilka tygodni po śmierci muzyka.

Oliver Tree zginął w katastrofie w Brazylii

Przypomnijmy, że Oliver Tree zginął w czerwcu 2026 roku w Brazylii w wyniku zderzenia dwóch śmigłowców. W katastrofie śmierć poniosło sześć osób, w tym również youtuber Gaspi.

Pod koniec lipca odbyła się uroczystość upamiętniająca artystę, podczas której wspomnieniami o nim podzielili się m.in. Logan Paul i Diplo.