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Ariana Grande może liczyć na wsparcie swojego partnera. Bliscy piosenkarki nie mają wątpliwości

Ariana Grande i Ricky Alvarez odnowili swoją relację w 2025 roku

2026.08.05

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Ariana Grande 2025 Ig

Ariana Grande przechodzi intensywny okres w życiu zawodowym i prywatnym. Gwiazda wciąż koncertuje, jednocześnie mierząc się z ogromnym zainteresowaniem mediów i komentarzami dotyczącymi jej wyglądu oraz zdrowia. Jak donoszą amerykańskie media, w tym czasie ogromnym wsparciem dla artystki ma być jej partner Ricky Alvarez.

Ricky Alvarez wspiera Arianę Grande

Według osób z otoczenia wokalistki Ricky Alvarez odgrywa obecnie bardzo ważną rolę w jej życiu. Jak twierdzą źródła cytowane przez TMZ, bliscy Ariany uważają, że jest on dla niej ogromnym oparciem w trudnym okresie.

Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Alvarez wspiera artystkę. Informatorzy przypominają, że był obecny również podczas ich wcześniejszego związku, kiedy Ariana także musiała zmagać się z dużą presją medialną.

Para ponownie jest razem

Ariana Grande i Ricky Alvarez mieli odnowić swoją relację w 2025 roku, po latach od zakończenia pierwszego związku. Choć ich ponowny romans trwa stosunkowo krótko, osoby z ich otoczenia przekonują, że Ricky jest dla wokalistki bardzo ważną osobą.

Ariana Grande nadal koncertuje

Mimo że Ariana Grande zapowiedziała już przerwę od występów po zakończeniu obecnej trasy koncertowej, wciąż pojawia się na scenie. Jak podają amerykańskie media, Ricky Alvarez regularnie towarzyszy jej podczas koncertów i wspiera ją za kulisami.

W ostatnich miesiącach artystka była przedmiotem licznych dyskusji dotyczących jej wyglądu i stanu zdrowia. Według osób z jej otoczenia właśnie dlatego obecność zaufanej osoby ma dla niej szczególne znaczenie.

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