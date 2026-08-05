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Pogrzeb Glena Hansarda. Irlandia pożegnała legendę The Frames i laureata Oscara

Na pogrzebie pojawili się m.in Bono i Eddie Vedder

2026.08.05

opublikował:

Glen Hansard

Irlandia pogrążyła się w żałobie po śmierci Glena Hansarda. We wtorek w dublińskiej katedrze św. Patryka odbyły się uroczystości pogrzebowe muzyka, który zginął pod koniec lipca w wypadku motocyklowym. W ostatnim pożegnaniu lidera The Frames, współtwórcy The Swell Season i laureata Oscara uczestniczyły tysiące fanów oraz największe gwiazdy światowej muzyki.

Tysiące osób pożegnały Glena Hansarda

Ceremonia pogrzebowa zgromadziła tłumy mieszkańców Dublina i fanów artysty z całego świata. W katedrze św. Patryka pojawili się bliscy muzyka, przedstawiciele władz Irlandii oraz liczni artyści, którzy przez lata współpracowali z Hansardem lub przyjaźnili się z nim.

Wśród uczestników znaleźli się m.in. Bono i The Edge z U2, Eddie Vedder z Pearl Jam, Markéta Irglová, Hozier, Lisa Hannigan, Imelda May, Damien Dempsey oraz reżyser filmu Once John Carney. Przed świątynią zgromadziły się tysiące osób, a uroczystość transmitowano na telebimach i w internecie.

Wzruszające występy podczas ceremonii

Pogrzeb miał wyjątkowo osobisty charakter. Podczas nabożeństwa wybrzmiały utwory szczególnie związane z twórczością Glena Hansarda.

Jednym z najbardziej poruszających momentów był wspólny występ Eddiego Veddera i Markéty Irglovej, którzy wykonali utwór „The Song of Good Hope”. Z kolei Bono odtworzył wiadomość głosową od Patti Smith, a następnie przeczytał fragment tekstu przeboju „Beautiful Day” grupy U2, zachęcając zgromadzonych do wspólnego śpiewu.

Na zakończenie ceremonii, przy dźwiękach „Forever Young” Boba Dylana oraz tradycyjnej irlandzkiej ballady „The Auld Triangle”, wiklinowa trumna z ciałem muzyka została wyniesiona z katedry przy gromkich brawach żałobników.

Rodzina poprosiła o wyjątkowy gest

Po nabożeństwie odbyła się prywatna kremacja z udziałem najbliższej rodziny.

Bliscy Glena Hansarda zaapelowali, aby zamiast kwiatów przekazywać datki na rzecz organizacji Simon Community, wspierającej osoby w kryzysie bezdomności, oraz Ukrainian Action.

Muzyk pozostawił żonę Maire Saaritsę oraz pięcioletniego syna Christy’ego, któremu dedykował utwór „Factory Street Bells” z ostatniej płyty The Swell Season.

Kim był Glen Hansard?

Glen Hansard był jedną z najważniejszych postaci irlandzkiej sceny muzycznej. Popularność na całym świecie przyniósł mu film „Once”, w którym wystąpił u boku Markéty Irglovej. To właśnie za piosenkę „Falling Slowly” duet zdobył Oscara za najlepszy utwór filmowy.

Poza działalnością w zespołach The Frames i The Swell Season Hansard rozwijał także karierę solową. W lipcu 2025 roku wraz z Irglovą wydał album „Forward”, a kilka miesięcy wcześniej duet wystąpił również w Polsce, dając koncerty w Krakowie i Warszawie.

Artysta od lat angażował się także w działalność charytatywną. Regularnie organizował świąteczne koncerty na Grafton Street w Dublinie, podczas których zbierano środki dla osób doświadczających bezdomności.

Śmierć Glena Hansarda zakończyła karierę jednego z najbardziej cenionych irlandzkich songwriterów, którego twórczość i działalność społeczna na trwałe zapisały się w historii współczesnej muzyki.

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