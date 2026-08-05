Diddy zostanie dłużej w więzieniu. Data wyjścia na wolność została ponownie zmieniona

Według najnowszych informacji data zakończenia odbywania kary została ponownie zmieniona. Ma to związek z niedawnym incydentem, do którego doszło za kratami.

Data wyjścia Diddy’ego z więzienia przesunięta

Jak podają amerykańskie media, Federalne Biuro Więziennictwa zaktualizowało termin zwolnienia rapera. Obecnie Diddy ma opuścić zakład karny 20 lutego 2028 roku.

Jeszcze kilka dni wcześniej przewidywano, że wyjdzie na wolność już w styczniu 2028 roku. W ostatnich miesiącach termin zwolnienia zmieniał się jednak kilkukrotnie – początkowo mówiono o lecie, następnie o kwietniu, później o lutym, styczniu, a teraz ponownie o lutym 2028 roku.

Bójka w więzieniu mogła wpłynąć na decyzję

Zmiana daty nastąpiła po głośnym incydencie, do którego doszło w zakładzie karnym. Diddy miał brać udział w bójce, po której trafił do izolatki.

Nie ujawniono oficjalnie, czy właśnie ten incydent był bezpośrednim powodem przesunięcia terminu zwolnienia. Federalne Biuro Więziennictwa nie przedstawiło szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji.

Diddy odbywa karę więzienia

Przypomnijmy, że Sean „Diddy” Combs został skazany na 50 miesięcy pozbawienia wolności po wyroku wydanym w październiku 2025 roku. Od tamtej pory informacje dotyczące długości jego pobytu za kratami były wielokrotnie aktualizowane.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że producent muzyczny i raper pozostanie w więzieniu co najmniej do 20 lutego 2028 roku, choć w przyszłości termin ten może jeszcze ulec zmianie.