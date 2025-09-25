Szukaj
CGM

UEFA chce zawiesić Izrael. Czy organizatorzy Eurowizji również zdecydują się na ten ruch?

Kolejne państwa domagają się decyzji Europejskiej Unii Nadawców.

2025.09.25

opublikował:

UEFA chce zawiesić Izrael. Czy organizatorzy Eurowizji również zdecydują się na ten ruch?

fot. mat. pras.

Skoro zawieszamy Rosję za atak na Ukrainę, to dlaczego nie zawieszamy Izraela za jego działania w Strefie Gazy? Ten argument wraca niemal każdego dnia i dotyczy wielu organizacji, których członkiem pozostaje Izrael. Ostatnie tygodnie to szereg jednoznacznych deklaracji ze strony kilku państw zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców, organizacji odpowiedzialnej za Konkurs Piosenki Eurowizji. Holandia, Irlandia, Słowenia, Islandia a teraz także Hiszpania zadeklarowały, że jeśli EBU nie zawiesi Izraela, to one wycofają się z eurowizyjnych zmagań.

W polskiej przestrzeni publicznej coraz częściej i głośniej słyszalni są ci, którzy sugerują, że powinniśmy postąpić tak samo. – Bardzo bym chciała, żeby Eurowizja i udział Polski nie był wydarzeniem politycznym. Powiem swoje osobiste zdanie: uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej Izrael – powiedziała na antenie TOK FM ministra kultury Marta Cienkowska.

UEFA zawiesi Izrael?

Jasne stanowisko w sprawie Eurowizji ma także Lewica. „Stanowczo domagamy się: Polska powinna wycofać się z Eurowizji, jeśli w konkursie wystąpi Izrael” – czytamy na jej facebookowym profilu. Robert Biedroń poinformował, że znalazł się gronie ponad 50 eurodeputowanych, którzy nawołują do wykluczenia Izraela.

Póki co nie zanosi się na to, by Izrael miał zostać zawieszony w prawach członka EBU. Niewykluczone jednak, że za kilka dni może się to zmienić, bowiem właśnie pojawiły się informacje o tym, że UEFA chce zawiesić izraelskie drużyny piłkarskie w międzynarodowych rozgrywkach. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w przyszłym tygodniu, w kuluarach mówi się, że uda się uzyskać większość dla tego pomysłu.

Czy jeśli dojdzie do wykluczenia drużyn piłkarskich Izraela, to wpłynie to na decyzję innych organizacji, choćby właśnie EBU? W listopadzie ma się odbyć w tej sprawie nadzwyczajne głosowanie.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”
NEWS

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?
NEWS

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci
NEWS

Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?
NEWS

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką
NEWS

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

A$AP Rocky wyjaśnił, dlaczego mimo zaczepki nie włączył się do beefu Drake’a z Kendrickiem
NEWS

A$AP Rocky wyjaśnił, dlaczego mimo zaczepki nie włączył się do beefu Drake’a z Kendrickiem

Polecane

NEWS
The Rolling Stones wznawiają klasyczny album

The Rolling Stones wznawiają klasyczny album

Grupa udostępniła nowy klip.

34 minuty temu

CGM
Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence

Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w pio ...

Były partner artystki jest członkiem popularnego zespołu.

47 minut temu

CGM
Mielzky: „To nie matcha rap, to jest Ice Cube i Ice-T”

Mielzky: „To nie matcha rap, to jest Ice Cube i Ice-T”

Raper nadaje z Nowego Jorku.

3 godziny temu

CGM
A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”

A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”

"Ludzie przychodzą do niego ze swoimi problemami".

3 godziny temu

CGM
Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astrom ...

Coraz ciekawiej wokół tej sytuacji.

6 godzin temu

CGM
Kosior, Okekel i Młody Kamil z nowym singlem “5 GWIAZDEK”

Kosior, Okekel i Młody Kamil z nowym singlem “5 GWIAZDEK”

Startuje preorder albumu "ARROGANT RADIO".

7 godzin temu