UEFA chce zawiesić Izrael. Czy organizatorzy Eurowizji również zdecydują się na ten ruch?

fot. mat. pras.

Skoro zawieszamy Rosję za atak na Ukrainę, to dlaczego nie zawieszamy Izraela za jego działania w Strefie Gazy? Ten argument wraca niemal każdego dnia i dotyczy wielu organizacji, których członkiem pozostaje Izrael. Ostatnie tygodnie to szereg jednoznacznych deklaracji ze strony kilku państw zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców, organizacji odpowiedzialnej za Konkurs Piosenki Eurowizji. Holandia, Irlandia, Słowenia, Islandia a teraz także Hiszpania zadeklarowały, że jeśli EBU nie zawiesi Izraela, to one wycofają się z eurowizyjnych zmagań.

W polskiej przestrzeni publicznej coraz częściej i głośniej słyszalni są ci, którzy sugerują, że powinniśmy postąpić tak samo. – Bardzo bym chciała, żeby Eurowizja i udział Polski nie był wydarzeniem politycznym. Powiem swoje osobiste zdanie: uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej Izrael – powiedziała na antenie TOK FM ministra kultury Marta Cienkowska.

UEFA zawiesi Izrael?

Jasne stanowisko w sprawie Eurowizji ma także Lewica. „Stanowczo domagamy się: Polska powinna wycofać się z Eurowizji, jeśli w konkursie wystąpi Izrael” – czytamy na jej facebookowym profilu. Robert Biedroń poinformował, że znalazł się gronie ponad 50 eurodeputowanych, którzy nawołują do wykluczenia Izraela.

Póki co nie zanosi się na to, by Izrael miał zostać zawieszony w prawach członka EBU. Niewykluczone jednak, że za kilka dni może się to zmienić, bowiem właśnie pojawiły się informacje o tym, że UEFA chce zawiesić izraelskie drużyny piłkarskie w międzynarodowych rozgrywkach. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w przyszłym tygodniu, w kuluarach mówi się, że uda się uzyskać większość dla tego pomysłu.

Czy jeśli dojdzie do wykluczenia drużyn piłkarskich Izraela, to wpłynie to na decyzję innych organizacji, choćby właśnie EBU? W listopadzie ma się odbyć w tej sprawie nadzwyczajne głosowanie.