U2 opublikowali wyjątkową wersję „Beautiful Day”. Wzruszający hołd dla Glena Hansarda

U2 podzielili się wyjątkową wersją swojego przeboju „Beautiful Day”, którą Bono i The Edge przygotowali specjalnie na pogrzeb Glena Hansarda. Muzycy wykonali przerobiony tekst podczas uroczystości żałobnych w dublińskiej katedrze św. Patryka, oddając hołd zmarłemu liderowi The Frames i współtwórcy The Swell Season.

Bono i The Edge pożegnali Glena Hansarda

Glen Hansard zginął 29 lipca w wieku 56 lat w wyniku wypadku motocyklowego w Dublinie. Jego pogrzeb zgromadził wielu wybitnych artystów, którzy chcieli oddać mu ostatni hołd.

Podczas ceremonii Bono odtworzył wiadomość głosową przesłaną przez Patti Smith. Artystka nagrała kołysankę skierowaną do rodziny Hansarda. Następnie lider U2 wraz z The Edge’em zaprezentował specjalnie przygotowaną wersję „Beautiful Day”, zachęcając zgromadzonych do wspólnego zakończenia utworu.

Nowy tekst nawiązuje do życia Glena Hansarda

Po uroczystości U2 opublikowali w mediach społecznościowych pełny tekst przerobionej wersji piosenki wraz z portretem Glena Hansarda autorstwa Colina Davidsona.

Nowe słowa zawierają liczne odniesienia do życia irlandzkiego muzyka. Bono wspomina m.in. dubliński pub McDaid’s, w którym Hansard często bywał, jego początki jako ulicznego muzyka oraz sukces filmu „Once”, który przyniósł mu światową rozpoznawalność i Oscara za utwór „Falling Slowly”.

Gwiazdy muzyki pożegnały irlandzkiego artystę

Podczas uroczystości wystąpili także Eddie Vedder z Pearl Jam, Markéta Irglová oraz muzycy The Frames, wykonując „The Song Of Good Hope”. Lisa O’Neill zaśpiewała „Old Note”, a żałobnicy opuszczali katedrę przy dźwiękach „Forever Young” Boba Dylana, wykonywanego wspólnie przez Bono, Veddera, Liama Ó Maonlaía i innych uczestników ceremonii.

Kilka godzin przed tragicznym wypadkiem Hansard zagrał swój ostatni koncert w pubie The Wren’s Nest w dublińskiej dzielnicy Chapelizod.

Glen Hansard pozostawił wyjątkowy dorobek

Hansard założył zespół The Frames w 1990 roku, a później wraz z Markétą Irglovą stworzył duet The Swell Season. Oboje zdobyli Oscara za piosenkę „Falling Slowly”, która stała się jednym z symboli filmu „Once” z 2007 roku.

Śmierć irlandzkiego muzyka poruszyła fanów na całym świecie, a jego pogrzeb stał się wyjątkowym wydarzeniem, podczas którego artyści uczcili jego życie i twórczość.