Suno przegrało proces o prawa autorskie. Przełomowy wyrok dla branży muzycznej i AI

Generator muzyki oparty na sztucznej inteligencji Suno przegrał ważny proces dotyczący naruszenia praw autorskich. Niemiecki sąd przyznał rację organizacji GEMA, uznając, że firma bezprawnie wykorzystywała chronione utwory do trenowania swoich modeli AI. To jedno z najważniejszych orzeczeń dotyczących sztucznej inteligencji i muzyki w Europie.

GEMA wygrała z Suno

Pozew przeciwko Suno został złożony przez niemiecką organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi GEMA w styczniu 2025 roku.

Według organizacji platforma wykorzystywała utwory należące do jej repertuaru – między innymi „Daddy Cool” grupy Boney M, „Mambo No. 5” Lou Begi oraz „Forever Young” zespołu Alphaville – do trenowania modeli sztucznej inteligencji bez uzyskania odpowiednich licencji i bez wynagradzania autorów.

Sąd: Suno naruszyło prawo autorskie

31 lipca 2026 roku Sąd Okręgowy w Monachium wydał wyrok korzystny dla GEMA. Sędziowie uznali, że Suno bezprawnie pozyskiwało, przetwarzało i wykorzystywało utwory chronione prawem autorskim.

Co istotne, sąd stwierdził, że działania platformy naruszały zarówno niemieckie, jak i amerykańskie przepisy dotyczące praw autorskich.

W konsekwencji Suno będzie musiało wypłacić GEMA odszkodowanie. Jego wysokość nie została jeszcze ustalona.

Przełomowy wyrok dla całej branży AI

Orzeczenie może mieć znaczenie znacznie wykraczające poza samą sprawę Suno. Według GEMA od tej pory firmy rozwijające modele sztucznej inteligencji będą musiały uzyskiwać licencje na korzystanie z utworów znajdujących się w repertuarze organizacji.

Dyrektor generalny GEMA, dr Tobias Holzmüller, skomentował wyrok:

„Sąd jasno pokazał, że modele AI budowane na skradzionej własności intelektualnej nie są chronione przez prawo. Dostawcy usług AI muszą płacić za licencje zamiast bezpłatnie wykorzystywać twórczość naszych członków.”

Przewodniczący zarządu GEMA, dr Ralf Weigand, dodał:

„To orzeczenie wysyła mocny międzynarodowy sygnał: kreatywność ma wartość, a prawa twórców muszą być respektowane w erze sztucznej inteligencji.”

Suno zapowiada odwołanie

Firma Suno nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiedziała analizę możliwości złożenia apelacji.

Nie jest to jedyny proces dotyczący działalności platformy. W 2024 roku pozwy przeciwko Suno złożyły największe wytwórnie muzyczne – Warner Music Group, Sony Music Entertainment oraz Universal Music Group, zarzucając firmie masowe naruszanie praw autorskich. Rok później Warner zawarł jednak z Suno umowę licencyjną, kończąc swój spór z platformą.

AI zmienia rynek muzyczny

Wyrok zapada w momencie, gdy udział muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję dynamicznie rośnie. Serwis Deezer poinformował niedawno, że utwory stworzone przez AI stanowią już ponad połowę wszystkich nowych nagrań dodawanych każdego dnia na platformę.

Coraz więcej serwisów streamingowych podejmuje działania ograniczające rozwój tego zjawiska. TIDAL zapowiedział, że nie będzie wypłacał tantiem za muzykę stworzoną wyłącznie przez sztuczną inteligencję, natomiast Spotify usuwa masowo spamowe nagrania oraz utwory podszywające się pod prawdziwych artystów.