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Chris Rea zostawił fortunę po świątecznym hicie. Ujawniono, kto odziedziczy jego majątek

"Driving Home For Christmas" przynosił milionowe dochody

2026.08.05

opublikował:

chris rea

Testament Chrisa Rei został ujawniony kilka miesięcy po śmierci legendarnego brytyjskiego muzyka. Autor jednego z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych przebojów w historii pozostawił rodzinie majątek wart ponad 12 milionów funtów. Największą część spadku otrzyma jego wieloletnia żona Joan, która odziedziczy także prawa do przyszłych tantiem z twórczości artysty.

Testament Chrisa Rei ujawniony

Chris Rea zmarł 22 grudnia 2025 roku w wieku 74 lat po krótkiej chorobie. Jak ujawniono, swój testament podpisał zaledwie dwa miesiące przed śmiercią.

Po uregulowaniu podatków i innych zobowiązań wartość jego majątku wyniosła ponad 12 milionów funtów. Główną spadkobierczynią została żona Joan, z którą artysta był związany od czasów nastoletnich. Otrzymała ona nie tylko większość majątku, ale również wszystkie przyszłe wpływy z tantiem za utwory męża oraz jego rzeczy osobiste.

Zgodnie z ostatnią wolą muzyka jego ciało miało zostać poddane kremacji.

„Driving Home For Christmas” przynosił milionowe dochody

Największym źródłem dochodów Chrisa Rei przez lata pozostawał kultowy utwór „Driving Home For Christmas”. Piosenka od lat regularnie wraca na brytyjskie listy przebojów w okresie świątecznym i jest uznawana za jeden z najbardziej dochodowych bożonarodzeniowych hitów w historii Wielkiej Brytanii.

Szacuje się, że sam utwór przynosił artyście około 200 tysięcy funtów rocznie z tytułu tantiem. Łącznie przez lata wygenerował około 7 milionów funtów przychodów.

Chris Rea przez lata zmagał się z poważnymi chorobami

Życie artysty nie było wolne od problemów zdrowotnych. W kolejnych latach zmagał się m.in. z zapaleniem otrzewnej, rakiem trzustki oraz cukrzycą. W ostatnich latach życia wymagał intensywnego leczenia, a media informowały, że musiał podawać sobie insulinę nawet siedem razy dziennie.

Mimo problemów zdrowotnych pozostawał jedną z najbardziej cenionych postaci brytyjskiej muzyki, a jego świąteczny przebój każdego roku ponownie zdobywał ogromną popularność.

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