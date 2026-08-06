CGM

Jay-Z wrócił z pierwszą zwrotką od czterech lat. Niespodzianka na nowym remiksie Beyoncé

Jay-Z rapuje o Beyoncé i wspólnym życiu

2026.08.06

opublikował:

Jay-Z

foto: mat. pras.

Jay-Z po raz pierwszy od czterech lat nagrał nową rapową zwrotkę. Legendarny raper pojawił się na remiksie utworu „Morning Dew (Donk)” Beyoncé, który trafił do sieci 5 sierpnia jako część specjalnego pakietu remiksów. To pierwszy oryginalny rap Hova od czasu głośnego gościnnego występu w „God Did” DJ-a Khaleda z 2022 roku.

Jay-Z rapuje o Beyoncé i wspólnym życiu

Nowa wersja „Morning Dew (Donk)” zawiera zupełnie nową zwrotkę Jay-Z, która pojawia się po zmienionym refrenie. Raper nawiązuje w niej do swojego małżeństwa z Beyoncé oraz wspólnego sukcesu.

W tekście nie brakuje charakterystycznych przechwałek. Jay-Z rapuje m.in., że jego żona jest tak wyjątkowa, iż „musiał dać jej swoje nazwisko”, a także podkreśla, że razem nie tylko się kochają, ale również wspólnie budują fortunę.

„Morning Dew (Donk)” wraca po latach

Oryginalna wersja utworu została niespodziewanie opublikowana 4 lipca i była pierwszą premierową piosenką Beyoncé od dwóch lat. Numer powstał jeszcze podczas sesji nagraniowych albumu „B’Day” z 2006 roku.

Za kompozycję odpowiadają Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream oraz Darius Dixon, natomiast produkcją zajęli się Beyoncé i Pharrell.

Piosenka ma znaleźć się na jubileuszowym wydaniu albumu „B’Day”, przygotowanym z okazji 20-lecia płyty. Premiera reedycji planowana jest na początek września, tuż przed 45. urodzinami wokalistki.

Pierwsza rapowa zwrotka od 2022 roku

Ostatni raz Jay-Z zarapował premierowy wers w 2022 roku na utworze „God Did” DJ-a Khaleda. W 2024 roku pojawił się jeszcze w nagraniu „I Want You Forever” D’Angelo, jednak jego udział ograniczył się do partii mówionej, a nie klasycznej zwrotki rapowej.

Fani od dawna czekają również na nowy solowy album rapera. Choć od miesięcy pojawiają się spekulacje dotyczące następcy „4:44” z 2017 roku, osoby z otoczenia artysty twierdzą, że Jay-Z nie planuje obecnie wydania nowej płyty.

Nie oznacza to jednak końca muzycznych niespodzianek. Już w sierpniu ma ukazać się wspólny utwór Jay-Z, Eminema i Rakima, który będzie pierwszą współpracą tej dwójki od 25 lat.

Tagi


Popularne newsy

Kaz Bałagane oficjalen 2024
NEWS

Kaz Bałagane wstawia zdjęcie Belmondo przebranego za kobietę i odpowiada na jego słowa

Dexter 2026
NEWS

Członek System Of A Down dołącza do obsady nowego sezonu „Dextera”

Kelly Osbourne Ig 2025
NEWS

Kelly Osbourne publikuje wymowne wpisy po rozstaniu z Sidem Wilsonem. To reakcja na jego odejście ze Slipknot?

Belmondawg FB Asfaltu
NEWS

Belmondo odpowiada Kazowi Bałagane. „Kazie Bałaganie zmądrzej”

Slipknot 1999
NEWS

Sid Wilson został wyrzucony ze Slipknot, bo koledzy z zespłu mieli go dość

Trueman Sentino2026 ig
NEWS

Trueman rozpoczyna akcję #FreeSentino. Menedżer twierdzi, że booker rapera działa na jego szkodę

Buczer 2026 Rap Story
NEWS

Buczer opowiedział o wspólnym numerze z Peją, wydanym przez wytwórnię Tedego. Raper wyjaśnił też dlaczego klip z Rychem zniknął z kanału Wielkie Joł

Polecane

CGM
_Zara Larsson Opener 010726 foto @piotr_tarasewicz @cgm

Ponad pół miliarda zasięgu. Open’er nowym liderem wśród festiwal ...

Męskie Granie nadal króluje pod względem liczby publikacji

2 godziny temu

CGM
diddy-1180x664

Diddy wydał fortunę na obronę. Prawnicy mieli kosztować go nawet 8 mil ...

Proces rapera był jedną z najgłośniejszych spraw w amerykańskim show-biznesie

2 godziny temu

CGM
Drake 240927_OVO_STC_SHOT_28_00806c (1)cc2C

Drake rozdał ponad milion dolarów kobietom. Gotówka, luksusowe auta i ...

Muzyk kontynuuje swoją tradycję

2 godziny temu

CGM
Asap Rocky 2025 video

A$AP Rocky uderza w Drake’a. „To dziwne, że wciąż nie potr ...

Przyjaźń z Drake'em to już przeszłość

2 godziny temu

CGM
Ariana Grande 2026

Rodzina Ariany Grande jest zaniepokojona. Bliscy mieli błagać gwiazdę ...

Fani od miesięcy martwią się o wygląd wokalistki

2 godziny temu

CGM
Fagata IG 2026

Playboi Carti zagrał na scenie, na której z reguły występuje Skolim. U ...

Fagata na imprezie po koncercie Playboi Cartiego

3 godziny temu