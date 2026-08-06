Jay-Z wrócił z pierwszą zwrotką od czterech lat. Niespodzianka na nowym remiksie Beyoncé

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Jay-Z po raz pierwszy od czterech lat nagrał nową rapową zwrotkę. Legendarny raper pojawił się na remiksie utworu „Morning Dew (Donk)” Beyoncé, który trafił do sieci 5 sierpnia jako część specjalnego pakietu remiksów. To pierwszy oryginalny rap Hova od czasu głośnego gościnnego występu w „God Did” DJ-a Khaleda z 2022 roku.

Jay-Z rapuje o Beyoncé i wspólnym życiu

Nowa wersja „Morning Dew (Donk)” zawiera zupełnie nową zwrotkę Jay-Z, która pojawia się po zmienionym refrenie. Raper nawiązuje w niej do swojego małżeństwa z Beyoncé oraz wspólnego sukcesu.

W tekście nie brakuje charakterystycznych przechwałek. Jay-Z rapuje m.in., że jego żona jest tak wyjątkowa, iż „musiał dać jej swoje nazwisko”, a także podkreśla, że razem nie tylko się kochają, ale również wspólnie budują fortunę.

„Morning Dew (Donk)” wraca po latach

Oryginalna wersja utworu została niespodziewanie opublikowana 4 lipca i była pierwszą premierową piosenką Beyoncé od dwóch lat. Numer powstał jeszcze podczas sesji nagraniowych albumu „B’Day” z 2006 roku.

Za kompozycję odpowiadają Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream oraz Darius Dixon, natomiast produkcją zajęli się Beyoncé i Pharrell.

Piosenka ma znaleźć się na jubileuszowym wydaniu albumu „B’Day”, przygotowanym z okazji 20-lecia płyty. Premiera reedycji planowana jest na początek września, tuż przed 45. urodzinami wokalistki.

Pierwsza rapowa zwrotka od 2022 roku

Ostatni raz Jay-Z zarapował premierowy wers w 2022 roku na utworze „God Did” DJ-a Khaleda. W 2024 roku pojawił się jeszcze w nagraniu „I Want You Forever” D’Angelo, jednak jego udział ograniczył się do partii mówionej, a nie klasycznej zwrotki rapowej.

Fani od dawna czekają również na nowy solowy album rapera. Choć od miesięcy pojawiają się spekulacje dotyczące następcy „4:44” z 2017 roku, osoby z otoczenia artysty twierdzą, że Jay-Z nie planuje obecnie wydania nowej płyty.

Nie oznacza to jednak końca muzycznych niespodzianek. Już w sierpniu ma ukazać się wspólny utwór Jay-Z, Eminema i Rakima, który będzie pierwszą współpracą tej dwójki od 25 lat.