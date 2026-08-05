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GSP włącza się do sporu Belmondo i Kaza Bałagane. „Tytus nic samemu nie stworzył. Wszystko co ma, ma tylko dzięki matce, która jest usadowiona w TVN-ie”

Ostre zarzuty pod adresem Belmondo

2026.08.05

opublikował:

GSP

fot. mat. pras.

Konflikt wokół Mobbyn nabiera tempa. Po wymianie zdań między Belmondo i Kazem Bałagane do dyskusji dołączył GSP, który przedstawił własną wersję wydarzeń dotyczących powstania nazwy grupy. Były członek składu nie tylko poparł stanowisko Kaza, ale także skierował poważne zarzuty pod adresem Belmondo.

GSP: „Nazwę Mobbyn wymyślił Kaz Bałagane”

Od kilku dni w środowisku rapowym trwa spór o to, kto jest autorem nazwy Mobbyn. Kaz Bałagane przekonywał, że to on stworzył nazwę projektu, natomiast Belmondo odpowiadał, że to on zdecydował o zapisie „Mobbyn” przez literę „Y” i odpowiada za powstanie logotypu.

Teraz głos zabrał GSP, który stanął po stronie Kaza Bałagane.

– Nazwę Mobbyn wymyślił Kaz Bałagane. Tytus nic samemu nie stworzył – stwierdził były członek składu.

Ostre zarzuty pod adresem Belmondo

Na tym jednak wypowiedź GSP się nie zakończyła. Raper oskarżył Belmondo o to, że jego kariera miała być wspierana przez rodzinne kontakty medialne.

– Wszystko co ma, ma tylko dzięki matce, która jest usadowiona w TVN-ie, która pomogła mu to wszystko rozpromować, a po każdej aferze i upadku sprawia, żeby w mediach mówili o nim dobrze – powiedział.

Spór także o prawa do logotypu Mobbyn

GSP poruszył również temat praw do logotypu Mobbyn. Według jego relacji, podczas prac nad drugim albumem znak miał zostać zarejestrowany przez Step Records.

Jak twierdzi raper, po zakończeniu działalności projektu miał otrzymać możliwość korzystania z logotypu oraz kanału Mobbyn prowadzonego przez wytwórnię.

– Koniec końców na poczet tych jego długów ja miałem sobie go wziąć i z niego korzystać. Tylko że prawda jest taka, że ten logotyp większości słuchaczy obrzydł przez zachowanie Tytusa – przekonuje GSP.

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