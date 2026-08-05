Linkin Park pokaże kulisy wielkiego powrotu. Dokument „Unshatter” trafi do kin

Linkin Park zapowiedział premierę filmu dokumentalnego „Unshatter”, który opowie historię powrotu zespołu po śmierci Chestera Benningtona. Produkcja trafi do kin na całym świecie już we wrześniu i pokaże kulisy nowego rozdziału w historii jednej z najważniejszych rockowych grup XXI wieku.

„Unshatter” pokaże drogę Linkin Park do nowego początku

Za reżyserię dokumentu odpowiada Joe Hahn, wieloletni DJ i członek Linkin Park. Film ma przedstawić proces odbudowy zespołu po tragicznej śmierci Chestera Benningtona oraz narodziny nowego składu z wokalistką Emily Armstrong i perkusistą Colinem Brittainem.

W produkcji znajdą się niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, ujęcia ze studia nagraniowego oraz fragmenty koncertów. Historia rozpoczyna się od pierwszych sesji nagraniowych z 2022 roku, a kończy występem promującym album „From Zero” w São Paulo.

Joe Hahn podkreśla, że chciał stworzyć film nie tylko dla fanów zespołu.

– Mam nadzieję, że wieloletni fani zobaczą fragmenty naszej drogi, których wcześniej nie mieli okazji poznać. Chciałbym też, aby osoby dopiero odkrywające naszą muzykę lepiej zrozumiały, jak doszliśmy do tego miejsca. To opowieść o relacjach, odporności i szukaniu drogi naprzód, nawet gdy nie ma prostych odpowiedzi.

Do filmu trafi także koncertowy soundtrack

Równolegle z dokumentem ukaże się 20-utworowy album koncertowy, zawierający nagrania z występu zespołu w São Paulo. Premiera soundtracku została zaplanowana na 25 września, a wydawnictwo będzie dostępne na płytach CD i winylach.

Grupa udostępniła już także koncertową wersję utworu „Somewhere I Belong”, pochodzącą właśnie z tego występu.

Powrót Linkin Park podzielił fanów

Linkin Park reaktywował się w 2024 roku, siedem lat po śmierci Chestera Benningtona. Do zespołu dołączyli Emily Armstrong oraz Colin Brittain, zastępując odpowiednio zmarłego wokalistę i wieloletniego perkusistę Roba Bourdona.

Decyzja o kontynuowaniu działalności wywołała wiele emocji. Część fanów krytykowała nowy skład, a syn Chestera Benningtona, Jaime, zarzucał pozostałym członkom zespołu pomijanie dziedzictwa ojca. Kontrowersje wzbudziła również osoba Emily Armstrong, która odniosła się później do zarzutów dotyczących jej obecności na jednej z rozpraw Danny’ego Mastersona, podkreślając, że nie popiera przemocy ani nadużyć wobec kobiet.

Mimo początkowych podziałów zespół stopniowo odzyskał zaufanie części publiczności. W czerwcu 2026 roku Linkin Park został pierwszą w historii kobiecą formacją na wokalu, która wystąpiła jako headliner festiwalu Download.

Kiedy premiera „Unshatter”?

Film „Unshatter” trafi do kin na całym świecie we wrześniu 2026 roku. Sprzedaż biletów rozpocznie się 13 sierpnia, a premiera koncertowego soundtracku została zaplanowana na 25 września