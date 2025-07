TVP szykuje rewolucję w „The Voice of Poland”. W programie pojawi się piąty juror

foto: mat. pras.

Jesienią 2025 roku widzowie TVP2 zobaczą zupełnie odświeżoną formułę uwielbianego talent-show. „The Voice of Poland” powraca z 16. edycją, w której zadebiutuje zupełnie nowy element – Comeback Stage z piątym trenerem. To największa zmiana w historii programu, która daje uczestnikom drugą szansę.

Piąty trener i Comeback Stage – nowe możliwości dla uczestników

Nowością w programie będzie Comeback Stage, czyli „Nowa Ścieżka”. Uczestnicy, którzy nie zostali wybrani podczas przesłuchań w ciemno, będą mogli rywalizować o powrót do programu pod opieką piątego trenera. Etap ten zakłada rywalizację dziesięciu osób w parach, a zwycięzcy trafią na tzw. „gorące krzesła”. Najlepsi z nich wystąpią w finale Comeback Stage, a jedna osoba zostanie dopuszczona do występów na żywo.

Finał z pięcioma uczestnikami – więcej emocji niż kiedykolwiek

Do tej pory w finale „The Voice of Poland” rywalizowały cztery osoby – po jednej z każdej drużyny. W nowej odsłonie programu zobaczymy aż pięciu finalistów, ponieważ do finału dołączy zwycięzca Comeback Stage. To nowość, która ma zwiększyć napięcie i dać szansę większej liczbie utalentowanych wokalistów.

Zmiany w składzie jurorów – kto zastąpi Lanberry?

Po trzech edycjach z programem żegna się Lanberry. TVP nie ujawniła jeszcze oficjalnego składu trenerów na sezon 2025, ale wśród potencjalnych nazwisk pojawiają się Margaret, sanah, Roxie Węgiel, Ewa Farna czy Edyta Bartosiewicz. Zmiany w jury mają tchnąć nowe życie w show i przyciągnąć młodszą publiczność.

Kiedy premiera i jak się zgłosić?

Premiera 16. sezonu planowana jest na wrzesień 2025. Program jak zawsze emitowany będzie na antenie TVP2 w sobotnie wieczory. Castingi online do „The Voice of Poland” oraz jego dziecięcej i seniorskiej wersji nadal trwają – zgłoszenia można przesyłać do 18 maja 2025 roku.