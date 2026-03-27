TV Republika podpisuje Dodę jako działaczkę PiS. Gwiazda reaguje

Niecodzienna wpadka w TV Republika błyskawicznie stała się viralem w sieci. W materiale z protestu przed Sejmem Doda została podpisana jako… działaczka Prawo i Sprawiedliwość.

Wpadka na antenie podczas relacji z protestu

Do sytuacji doszło podczas relacji z demonstracji w obronie zwierząt, która odbyła się przed Sejmem w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyło wiele znanych osób, m.in. Agata Młynarska oraz Edyta Herbuś.

Podczas jednego z materiałów reporter przeprowadził krótką rozmowę z Dodą. W trakcie emisji na ekranie pojawił się jednak błędny podpis, określający artystkę jako przedstawicielkę PiS.

Internet nie miał litości – viral i memy

Zrzut ekranu z tej wpadki niemal natychmiast trafił do mediów społecznościowych, gdzie wywołał lawinę komentarzy i memów. Internauci szybko podchwycili temat, a sytuacja stała się jednym z najgłośniejszych viralowych momentów dnia.

Co ciekawe, sama Doda również podeszła do sprawy z dystansem – udostępniła mem związany z sytuacją na swoim Instagramie.

Doda komentuje: „Bzdura i absurd”

Artystka odniosła się do całego zamieszania w rozmowie z mediami. Jak przyznała, cała sytuacja ją rozbawiła:

„Mnie to bawi akurat.”

Jednocześnie stanowczo zdementowała błędny podpis: