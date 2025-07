Tupac Shakur miał prosić Suge Knighta by ten go „dobił”, po tym jak raper został postrzelony w Las Vegas

foto: mat. pras.

Dramatyczne chwile po ataku – 2Pac błagał o zakończenie cierpienia

Nowe rewelacje na temat ostatnich chwil życia Tupaca Shakura pojawiły się w wywiadzie z Suge Knightem, współzałożycielem Death Row Records. Według jego słów, tuż po strzelaninie w Las Vegas w 1996 roku, ranny 2Pac miał błagać, by Knight go zastrzelił. Miał powtarzać: „Zabij mnie. Strzel we mnie. Nie chcę iść do więzienia. Nie chcę tak żyć”.

Suge Knight odmówił – „Nie mogłem tego zrobić”

Suge Knight podkreślił, że nie był w stanie spełnić prośby rapera. Zgodnie z jego relacją, 2Pac obawiał się zarówno cierpienia fizycznego, jak i ponownych problemów z prawem. Knight twierdzi, że raper nie chciał popełnić samobójstwa ze względu na swoje przekonania religijne, dlatego próbował przekonać jego do odebrania mu życia.

Rola Afeni Shakur – matka Tupaca wspierała decyzję o odejściu syna

Knight zdradził również, że matka Tupaca, Afeni Shakur, miała zadecydować o odłączeniu syna od aparatury podtrzymującej życie. Według jego słów, poprosiła lekarzy, by nie reanimowali jej syna, a później nalegała na jego szybkie skremowanie. Informacje te dodają nowego kontekstu do dotychczas znanej historii śmierci rapera.

Keefe D i nowe wątki w sprawie zabójstwa Tupaca

W tle tej dramatycznej opowieści wciąż toczy się sprawa Duane’a „Keefe D” Davisa, jedynego oficjalnie oskarżonego o udział w zabójstwie Tupaca. Jego proces został przełożony na 2026 rok, a obrona zapowiedziała nowe dowody, które mogą zmienić przebieg postępowania.

Dziedzictwo 2Paca – ikona hip-hopu i tajemnice śmierci

Tupac Shakur pozostaje jedną z największych legend hip-hopu. Nowe informacje o jego ostatnich chwilach wzbudzają wiele emocji i rzucają nowe światło na okoliczności jego śmierci. Choć minęło prawie 30 lat, historia 2Paca wciąż budzi kontrowersje i porusza fanów na całym świecie.