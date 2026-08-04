Peja i Slums Attack ruszają w jubileuszową trasę „Na Legalu?”. Kultowy album wraca na scenę po 25 latach

Peja i Slums Attack świętują 25-lecie jednego z najważniejszych albumów w historii polskiego hip-hopu. Z tej okazji zespół wyruszy w jubileuszową trasę koncertową „Na Legalu? 25 lat”, podczas której odwiedzi 11 miast. Fani usłyszą kultowy krążek w całości, a także największe przeboje z całej kariery grupy.

„Na Legalu?” kończy 25 lat

Wydany w 2001 roku album „Na Legalu?” na stałe zapisał się w historii polskiego rapu. To właśnie na tej płycie znalazły się utwory, które do dziś są uznawane za klasykę gatunku, w tym „Głucha noc”, „Jest jedna rzecz” oraz „Mój rap, moja rzeczywistość”.

Krążek szybko osiągnął status złotej, a następnie platynowej płyty. Bezkompromisowe teksty Peji o życiu na blokowiskach, wykluczeniu społecznym i codziennych problemach trafiły do całego pokolenia słuchaczy, czyniąc „Na Legalu?” jednym z najważniejszych wydawnictw w historii rodzimego hip-hopu.

Kultowy materiał zabrzmi na żywo

Podczas jubileuszowej trasy Peja i Slums Attack wykonają cały materiał z albumu „Na Legalu?”. To jednak nie koniec atrakcji. W koncertowych setlistach znajdą się również największe utwory z pozostałych etapów działalności zespołu.

Dla wielu fanów będzie to wyjątkowa okazja, aby ponownie usłyszeć na żywo kompozycje, które od ponad dwóch dekad zajmują ważne miejsce w historii polskiej sceny rapowej.

Trasa „Na Legalu? 25 lat” – daty i miasta

Jubileuszowa trasa obejmie 11 koncertów w całej Polsce:

30 października 2026 – Warszawa – Progresja

– Warszawa – Progresja 13 listopada 2026 – Kraków – Kwadrat

– Kraków – Kwadrat 14 listopada 2026 – Wrocław – CK A2

– Wrocław – CK A2 21 listopada 2026 – Poznań – MTP

– Poznań – MTP 28 listopada 2026 – Lublin – Dom Kultury

– Lublin – Dom Kultury 29 listopada 2026 – Toruń – Lizard King

– Toruń – Lizard King 3 grudnia 2026 – Gdańsk – B90

– Gdańsk – B90 11 grudnia 2026 – Łódź – Scenografia

– Łódź – Scenografia 12 grudnia 2026 – Szczecin – Kosmos

– Szczecin – Kosmos 18 grudnia 2026 – Białystok – Zmiana Klimatu (wydarzenie 18+)

– Białystok – Zmiana Klimatu (wydarzenie 18+) 19 grudnia 2026 – Rzeszów – Pod Palmą

Gdzie kupić bilety?

Bilety na trasę „Na Legalu? 25 lat” są dostępne w oficjalnych kanałach sprzedaży organizatora oraz w popularnych serwisach biletowych. Organizator przypomina, aby kupować wejściówki wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży i unikać ofert z niepewnych źródeł.

Jubileuszowa trasa zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów klasycznego polskiego rapu. Powrót materiału z albumu „Na Legalu?” na scenę będzie okazją do wspólnego świętowania 25-lecia płyty, która na trwałe zmieniła historię rodzimego hip-hopu.

Punkty sprzedaży: www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet, Ticketmaster