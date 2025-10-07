Tori Amos wystąpi w Warszawie. Koncert już w maju

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Fani Tori Amos mogą szykować się na wyjątkowe wydarzenie! Amerykańska artystka ogłosiła właśnie trasę koncertową po Europie, w ramach której 12 maja 2026 roku wystąpi w warszawskiej hali COS Torwar.

Nowy album „In Times of Dragons” już wiosną 2026

Wraz z zapowiedzią trasy koncertowej, Tori Amos ogłosiła premierę swojego nowego albumu studyjnego zatytułowanego In Times of Dragons. Płyta ukaże się wiosną 2026 roku, a sama artystka opisuje ją jako metaforyczną opowieść o walce o demokrację przeciw tyranii.

Jak podkreśla Tori Amos:

„In Times of Dragons to metaforyczna opowieść o walce o demokrację przeciw tyranii, odzwierciedlająca haniebne i celowe niszczenie demokracji w czasie rzeczywistym przez tzw. ‘dyktatorów, co w gadzie demony wierzą’, i o ich próbach przejęcia kontroli nad Ameryką.”

Nowe wydawnictwo zapowiada powrót Tori Amos w pełnej artystycznej formie – z emocjonalnymi tekstami, silnym przekazem i brzmieniem, które od lat fascynuje słuchaczy na całym świecie.

Przedsprzedaż biletów na koncert Tori Amos

Dla najbardziej oddanych fanów przygotowano przedsprzedaż biletów. Sprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 8 października o godz. 10:00, natomiast sprzedaż ogólna wystartuje 10 października o godz. 10:00.

Koncert w Warszawie odbędzie się w ramach światowej trasy promującej album In Times of Dragons, która obejmie największe miasta Europy, w tym Londyn, Paryż, Berlin i Pragę.

Tori Amos – legenda muzyki alternatywnej

Tori Amos to jedna z najbardziej wpływowych wokalistek i pianistek swojego pokolenia.Od debiutu w latach 90. artystka znana jest z unikalnego stylu, łączącego rock, pop i elementy muzyki klasycznej. Jej twórczość porusza tematy emocji, duchowości i polityki, a każdy koncert jest prawdziwym artystycznym doświadczeniem.