CGM

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

2026.03.16

opublikował:

fot. mat. pras.

Tomb zdradził, ile kosztuje napisanie przez niego utworu dla influencerów oraz raperów. Informacje pojawiły się podczas programu „Absolutne Zero” na Kanał Zero, gdzie artysta opowiadał o swojej działalności ghostwriterskiej.

Ile kosztuje napisanie utworu

Tomb prowadzi własną agencję ghostwritingową i przyznał, że ma wielu klientów – także wśród znanych raperów. Stawka za napisanie jednego numeru w jego przypadku wynosi od 5 do 8 tysięcy złotych za utwór.

Cena zależy jednak od kilku czynników, m.in.:

  • długości kawałka,

  • liczby panczów i poziomu techniki,

  • oczekiwań klienta dotyczących stylu i trudności tekstu.

Jak tłumaczy raper, niektórzy klienci chcą bardzo technicznych tekstów, a inni proszą o prosty numer bez skomplikowanych rozwiązań – dlatego każda wycena jest ustalana indywidualnie.

Pomoc także w studiu

Usługa Tomba nie zawsze kończy się na samym napisaniu tekstu. Raper może również pomagać podczas nagrania w studiu, przygotowując tzw. pilota.

Polega to na tym, że najpierw sam nagrywa numer z odpowiednim flow, a później klient odtwarza jego sposób nawijania, dzięki czemu łatwiej nagrać gotowy utwór.

Droższe zlecenia też się zdarzają

Tomb ujawnił również stawkę za jeden z bardziej medialnych projektów. Za napisanie dissu dla Szalonego Reportera i Arka Tańculi skierowanego w stronę Denisa Załęckiego miał otrzymać 20 tysięcy złotych.

Numer mimo ograniczeń zasięgu w serwisie YouTube zebrał już setki tysięcy wyświetleń, co pokazuje, że ghostwriting w polskim internecie może być całkiem opłacalnym zajęciem.

Tagi


