Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Tomb zdradził, ile kosztuje napisanie przez niego utworu dla influencerów oraz raperów. Informacje pojawiły się podczas programu „Absolutne Zero” na Kanał Zero, gdzie artysta opowiadał o swojej działalności ghostwriterskiej.
Ile kosztuje napisanie utworu
Tomb prowadzi własną agencję ghostwritingową i przyznał, że ma wielu klientów – także wśród znanych raperów. Stawka za napisanie jednego numeru w jego przypadku wynosi od 5 do 8 tysięcy złotych za utwór.
Cena zależy jednak od kilku czynników, m.in.:
długości kawałka,
liczby panczów i poziomu techniki,
oczekiwań klienta dotyczących stylu i trudności tekstu.
Jak tłumaczy raper, niektórzy klienci chcą bardzo technicznych tekstów, a inni proszą o prosty numer bez skomplikowanych rozwiązań – dlatego każda wycena jest ustalana indywidualnie.
Pomoc także w studiu
Usługa Tomba nie zawsze kończy się na samym napisaniu tekstu. Raper może również pomagać podczas nagrania w studiu, przygotowując tzw. pilota.
Polega to na tym, że najpierw sam nagrywa numer z odpowiednim flow, a później klient odtwarza jego sposób nawijania, dzięki czemu łatwiej nagrać gotowy utwór.
Droższe zlecenia też się zdarzają
Tomb ujawnił również stawkę za jeden z bardziej medialnych projektów. Za napisanie dissu dla Szalonego Reportera i Arka Tańculi skierowanego w stronę Denisa Załęckiego miał otrzymać 20 tysięcy złotych.
Numer mimo ograniczeń zasięgu w serwisie YouTube zebrał już setki tysięcy wyświetleń, co pokazuje, że ghostwriting w polskim internecie może być całkiem opłacalnym zajęciem.