Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego. Czy jest nim członek Massive Attack?

Nowe śledztwo wskazuje konkretne nazwisko

2026.03.15

Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego. Czy jest nim członek Massive Attack?

Anonimowość Banksy’egp od lat jest jedną z największych zagadek świata sztuki. Najnowsze śledztwo dziennikarzy Reuters sugeruje jednak, że za pseudonimem może kryć się Robin Gunningham, artysta graffiti urodzony w 1973 roku w Bristolu.

Według raportu Gunningham miał później zmienić nazwisko na David Jones, co mogło utrudnić wcześniejsze próby potwierdzenia jego tożsamości. Podobne ustalenia pojawiły się już wcześniej – w 2008 roku brytyjski dziennik The Mail on Sunday twierdził, że jest bardzo blisko ujawnienia prawdziwego nazwiska Banksy’ego.

Murale w Ukrainie jako przełom w śledztwie

Jednym z kluczowych elementów dochodzenia była analiza muralu stworzonego przez Banksy’ego w ukraińskiej miejscowości Horenka, niedaleko Kijów.

Świadkowie twierdzili, że dzieło powstało bardzo szybko – w ciągu kilku minut – dzięki pracy dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy używali sprayów i szablonów. Dziennikarze powiązali w tym czasie podróż Gunninghama (działającego już jako David Jones) z pobytem w tym regionie.

Robert Del Naja mógł współpracować przy projektach

Śledztwo wskazuje także na możliwą współpracę z Robert Del Naja z kultowej grupy Massive Attack.

Del Naja przez lata był jednym z głównych kandydatów do bycia Banksym. Według ustaleń Reutersa muzyk nie jest jednak samym Banksym, ale mógł współpracować z artystą przy niektórych projektach – w tym przy muralach w Ukrainie.

Prawnik Banksy’ego podważa ustalenia

Do sprawy odniósł się także prawnik artysty, Mark Stephens, który w rozmowie z Reuters zakwestionował wiele informacji zawartych w śledztwie. Podkreślił, że anonimowość artysty ma ważne znaczenie.

Według niego działanie pod pseudonimem pozwala twórcom swobodnie wypowiadać się na tematy polityczne i społeczne, bez obawy przed represjami czy cenzurą. W jego opinii ochrona tożsamości Banksy’ego jest również konieczna ze względu na przypadki nękania i skrajnych reakcji wobec artysty.

Tajemnica Banksy’ego wciąż żyje

Mimo nowych ustaleń Reutersa, oficjalne potwierdzenie tożsamości Banksy’ego nadal nie istnieje. Artysta od lat konsekwentnie chroni swoją prywatność, a jego anonimowość stała się jednym z najważniejszych elementów fenomenu, który uczynił go jedną z najważniejszych postaci współczesnego street artu.

