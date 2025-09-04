„Together For Palestine” na Wembley. Nieoczekiwany występ Portishead

17 września w londyńskiej Wembley Arena odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny „Together For Palestine”, którego celem jest zebranie środków na pomoc humanitarną i wyrażenie solidarności z Palestyńczykami. Wydarzenie, którego producentami wykonawczymi są Brian Eno, Khaled Ziada, Khalid Abdalla i Tracey Seaward, przyciąga coraz więcej gwiazd muzyki, filmu i mediów.

Kto wystąpi na „Together For Palestine”?

Pierwsza fala ogłoszeń obejmowała takie nazwiska jak: Damon Albarn, Bastille, Cat Burns, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Jamie xx, King Krule, Mabel, Obongjayar, Paloma Faith, Rachel Chinouriri, Sampha.

Do tego grona dołączyli także palestyńscy artyści, m.in. Adnan Joubran, Faraj Suleiman oraz Nai Barghouti.

Nowe nazwiska w line-upie

W najnowszej aktualizacji ogłoszono udział kolejnych wykonawców i osobowości: Celeste, Leigh-Anne (znana z Little Mix), Elyanna (palestyńsko-chilijska wokalistka) i Saint Levant (palestyński muzyk) oraz El Far3i (palestyńsko-jordański artysta).

W wydarzeniu wezmą udział również aktorzy i osobowości medialne: Benedict Cumberbatch, Guy Pearce, Amer Hlehel, Charithra Chandran, Jameela Jamil, Ramy Youssef, Motaz Malhees, a także Amelia Dimoldenberg (Chicken Shop Date), Louis Theroux oraz Stephen Kapos – ocalały z Holokaustu.

Portishead z wyjątkowym występem

Jedną z największych niespodzianek jest zapowiedź specjalnego występu Portishead. Zespół, choć nie pojawi się osobiście w Wembley, przygotował nagranie swojego kultowego utworu „Roads” (1994) w aranżacji ze smyczkami, które zostanie wyemitowane podczas koncertu. Muzycy podkreślili, że są „niezwykle zaszczyceni”, mogąc stanąć w solidarności z Palestyną, dodając: „Ludobójstwo musi się skończyć.”

Głos artystów: solidarność i sprzeciw wobec przemocy

Guy Pearce: „Jestem zdruzgotany widząc codziennie okrucieństwa wobec niewinnych Palestyńczyków. Ten koncert to sposób, by podzielić się bólem, ale i okazać wsparcie mieszkańcom Gazy.”

El Far3i:

„Kiedy w 2014 roku wybrałem Londyn jako swoją bazę, czułem, że to miasto, w którym globalna solidarność z Palestyną spotyka się z odpowiedzialnością historyczną. Jedenaście lat później, w czasie ludobójstwa, czuję, że moim obowiązkiem jest być częścią tego wydarzenia.” Jameela Jamil: „To moment historyczny. Kiedyś ludzie spojrzą wstecz i powiedzą, że stanęliśmy po stronie człowieczeństwa. To będzie noc muzyki, nadziei i wsparcia dla Palestyńczyków.”

Kontekst wydarzenia

Organizatorzy podkreślają, że wszystkie środki zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane palestyńskim organizacjom partnerskim współpracującym z fundacją Choose Love. Pieniądze posłużą do finansowania pomocy humanitarnej – m.in. dostaw żywności, wsparcia medycznego i schronienia dla ludności cywilnej w Strefie Gazy.