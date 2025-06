Tłum gwiazd na konferencji 62. KFPP w Opolu. Organizatorzy przedstawili zagraniczną niespodziankę festiwalu

fot. mat. pras.

Dziś w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na miejscu pojawiła się plejada gwiazd, które już w dniach 12–15 czerwca wystąpią na opolskiej scenie. To będzie prawdziwe święto polskiej muzyki – pełne emocji, premier, wspomnień i wyjątkowych koncertów.

Na scenie opolskiego amfiteatru pojawią się największe gwiazdy polskiej estrady, ale to nie koniec niespodzianek! Organizatorzy zapowiedzieli również muzyczną niespodziankę – do grona wykonawców dołącza Garou, światowa gwiazda, która wystąpi podczas niedzielnego koncertu zatytułowanego „Trzy ćwiartki Jacka Cygana”. To jeden z najbardziej wyczekiwanych punktów tegorocznej edycji festiwalu.

Poniżej pełny program 62. KFPP w Opolu:

Czwartek, 12 czerwca:

Debiuty

W tym roku czterodniowy Festiwal Opolski otworzy koncert Debiutów. Rozpoczną go słynne przeboje zespołu Breakout – „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Poszłabym za tobą” i „Gdybyś kochał, hej!”. Utwory wykonają Kuba Badach, Miuosh, Kasia Kowalska, Natalia Przybysz, Piotr Nalepa i Stanisław Słowiński.

W części konkursowej wystąpią:

1. Błażej Latos „Głośniej”

2. Monika Kowalczyk „Mam coś”

3. Cieniu „Ona”

4. Siostry Kafar „Oj biedna”

5. Daniel Godson „Jest jak jest”

6. Daria Adamczewska „Pamiętaj”

7. Soulish „Kosmos”

8. Maks Tachasiuk „Psy” – przedstawiciel Miasta Opole

9. Stasiek Kukulski „Dla Ciebie bym mógł” – laureat programu Szansa na sukces Opole 2025 (edycja jesień 2024)

10. Julia Tkacz „To co teraz” – laureatka programu Szansa na sukces Opole 2025 (edycja wiosna 2025)

Debiutanci będą walczyć o dwie nagrody główne: nagrodę im. Anny Jantar (zwycięzcę wyłoni Jury) oraz o nagrodę publiczności (laureat zostanie wyłoniony w drodze głosowania SMS).

W oczekiwaniu na werdykt widzowie usłyszą utwory Tadeusza Woźniaka w wykonaniu Bovskiej, Zalii, Tribbsa, Piotra Cugowskiego oraz Meli Koteluk i Zazuli. Piosenkę „Ktoś między nami”, którą w 1979 roku wykonali Anna Jantar i Zbigniew Hołdys zaśpiewają Natalia Kukulska i Kuba Badach. Artystom towarzyszyć będą połączone orkiestry Kukla Band oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Jana Stokłosy.

Koncert poprowadzą artyści młodego pokolenia Bovska, Zalia i Tribbs. Reżyserem koncertu jest Halina Przebinda.

Hip-hop. Jedno podwórko

Koncert odtworzy klimat prawdziwego wydarzenia hip-hopowego – z jego energią, rytmem, autentycznością i bezkompromisowością przekazu. Na scenie spotkają się reprezentanci trzech generacji polskiego rapu, tj. Old School, Nowa Fala i Młodzi. Każdy z innym bagażem doświadczeń, źródłami inspiracji i artystyczną stylistyką, jednak wszyscy z jednego podwórka polskiego hip-hopu.

Tzw. old school będą reprezentować Paktofonika, AbradAb, Molesta Ewenement, O.S.T.R. – współtwórcy fundamentów polskiego hip-hopu. Nowa fala to GrubSon, Ten Typ Mes, JWP/BC. Obok nich pojawią się młodzi: Miły ATZ, WCK, Kukon i asthma – reprezentanci nowej wrażliwości, nowych brzmień i współczesnych tematów.

Wydarzeniu towarzyszyć będą wizualizacje – miejskie pejzaże i blokowiska nocą. Narracja koncertu poprowadzona zostanie w sposób, który pomoże widzom zrozumieć historię gatunku, istotę hip-hopu w Polsce oraz zmiany zachodzące w nurcie. Będzie to opowieść nie tylko o muzyce, ale o stylu życia, który hip-hop ze sobą niesie: wolności, autentyczności i potrzebie wyrażenia siebie.

O oprawę muzyczną zadba DJ Eprom, Mistrz Świata DJ-ów i mistrz scratchingu oraz zespół Torres Brothers. Zobaczymy też oprawę graffiti autorstwa Merd, Eros, Isok.

Koncert poprowadzi CNE, czyli Tomasz Kleyff. Reżyserem koncertu jest Miłosz Bidziński, a kierownikiem artystycznym Vienio – Piotr Więcławski.

Piątek, 13 czerwca

Premiery

Drugi dzień Festiwalu rozpocznie legendarny już koncert „Premiery”. Wystąpią zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu: laureaci nagrody im. Karola Musioła Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil oraz laureaci nagrody Jury Józefina & Skubas.

W części konkursowej wystąpią:

1. Bovska „Dzwonisz”

2. Dominik Dudek „Też będziemy tęsknić”

3. Patrycja Markowska „Miłość, wiara, nadzieja”

4. Paulla „Na zawsze”

5. Pectus „Barraquito”

6. Poparzeni Kawą Trzy „Żyje się raz”

7. Sound‘n’Grace „Pierwszy krok”

8. Mateusz Ziółko „Prosta piosenka o miłości”

9. Katarzyna Żak „Bo jeśli miłość ma kres”

10. Ania Iwanek „Nie dla nas” (zwyciężczyni „The Voice of Poland”)

Po wszystkich prezentacjach, w trakcie liczenia głosów telewidzów, na scenie wystąpią: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki. Artyści uczczą trzydziestolecie kultowej płyty Sax & Sex. Towarzyszyć im będzie Kukla Band i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Zygmunta Kukli. Koncert poprowadzą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. Reżyserem koncertu jest Beata Szymańska-Masny.

SuperJedynki

SuperJedynki to koncert, podczas którego występują najpopularniejsi wokaliści, wokalistki oraz zespoły, prezentując swoje największe przeboje. W tym roku usłyszymy następujących wykonawców: IRA, Myslovitz, Patrycja Markowska, Maciej Maleńczuk, Elektryczne Gitary, Urszula, Voo Voo, Feel, Golden Life, Varius Manx, Danuta Błażejczyk i Doda.

Podczas koncertu nie zabraknie przebojów, które podbiły serca słuchaczy i na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Na opolskiej scenie wystąpi również multiinstrumentalista Igor Falecki, który przygotuje perkusyjne interpretacje utworów wykonywanych przez uczestników koncertu SuperJedynek.

Koncert poprowadzą Gabi Drzewicka i Artur Orzech, a reżyserem jest Cyprian Ziąbski.

Sobota, 14 czerwca

„Zróbmy więc prywatkę…”

Wspaniałe gwiazdy estrady zabiorą Widzów w sentymentalną podróż do czasów, gdy polskie piosenki rozbrzmiewały w każdym domu, a muzyki słuchało się z radia, kaset i winyli. Koncert przywróci klimat minionych lat, przypomni dźwięki młodości i emocje, które towarzyszyły nam przy największych polskich przebojach. Wśród utworów zabrzmią m.in.: „Takie tango”, „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Wszystko czego dziś chcę”, „Nie liczę godzin i lat”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Chałupy welcome to” i wiele innych.

Wystąpią: Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Papa D, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Ania Iwanek, Filip Lato, Maciej Miecznikowski.

Koncert poprowadzi Michał Sikorski. Za reżyserię odpowiada Marcin Kołaczkowski, który wspólnie z Markiem Sierockim stworzył scenariusz koncertu. Połączonymi orkiestrami Kukla Band oraz Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie dyryguje Zygmunt Kukla.

KabareTYM

6 grudnia 2024 roku odszedł Stanisław Tym – jeden z gigantów polskiej rozrywki, teatru, estrady, kabaretu i telewizji. Tegoroczny KabareTYM zostanie poświęcony jego pamięci, ale nie będzie to wieczór patetyczny. Wręcz przeciwnie! Ten kabareton będzie dokładnie taki, jaki był Staszek: zadziorny, nieoczywisty, dynamiczny, zaskakujący, ironiczny, satyryczny – i jednocześnie lekko liryczny, pogodny, pełen głębi. Na scenie pojawią się przyjaciele i bliscy Stanisława – ci, których cenił, wspierał i inspirował. Artyści, których promował, wychowywał, którym kibicował.

Stanisław Tym żył jednocześnie w dwóch światach: kabaretu i aktorstwa. Oba te światy spotkają się tego wieczoru na jednej scenie.

W koncercie wystąpią kabarety: Ani Mru Mru, Paranienormalni, Mumio, Jurki, Chyba, Rewers, Ciach oraz Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Jacek Fedorowicz, Artur Andrus, Wiktor Zborowski, Tomasz Sapryk. Na ekranie w „sondach ulicznych” w stylu tych z programów Stanisława Tyma: Filip Cembala, Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Rafał Rutkowski, Mariusz Drężek. Oprawę muzyczną zapewni Marcin Partyka z zespołem.

Opolski spektakl poprowadzą kabareciarze – „Jabbar”, czyli Marcin Wójcik z Ani Mru Mru i „Guma”, czyli Piotr Gumulec z kabaretu Chyba, a wyreżyseruje go Beata Harasimowicz.

Niedziela, 15 czerwca

Trzy ćwiartki Jacka Cygana – urodziny

Bohaterem pierwszego niedzielnego koncertu będzie Jacek Cygan – poeta, dramaturg, scenarzysta, prozaik, tłumacz i osobowość telewizyjna.

Opolski koncert to przede wszystkim obecność artystów, dla których Jacek pisał, z którymi przyjaźnił się i przyjaźni do dziś. To także osobista opowieść samego Jacka Cygana – wspierana materiałami archiwalnymi – o sześciu zwycięstwach w Opolu. Ryszard Rynkowski zaśpiewa tylko dwie piosenki, mimo że Jacek Cygan napisał dla niego blisko 70 utworów. Pojawią się słynne piosenki filmowe – „Dumkę na dwa serca” zaśpiewają Edyta Górniak i Mietek Szcześniak, a jeden z największych przebojów Jacka „Jaka róża taki cierń” wykona Ralph Kaminski.

Narrację koncertu uzupełnią osobiste wypowiedzi i występy gości: specjalny utwór Magdy i Davida Beucher czy „Czardasz” Montiego w wykonaniu Mariusza Patyry. Nie zabraknie wspólnego śpiewania z publicznością – z udziałem Andrzeja Seweryna, samego Jacka Cygana oraz wszystkich artystów koncertu.

Gospodarzem koncertu będzie sam Jubilat, a wystąpią Andrzej Seweryn, Grażyna Łobaszewska, Jerzy Filar, Stanisław Soyka, Ralph Kaminski, Mietek Szcześniak, Edyta Górniak, Ryszard Rynkowski, Anna Jurksztowicz, Majka Jeżowska, Piotr Cugowski, Marcin Januszkiewicz, Magda i David Beucher, Mariusz Patyra, Beata Rybotycka.

Artystom towarzyszyć będzie opolski chór Gospel Family pod kierownictwem Katarzyny „Pumy” Piaseckiej oraz Kukla Band i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Zygmunta Kukli.

Koncert wyreżyseruje Wojciech Iwański, który przygotował scenariusz wspólnie z Jackiem Cyganem.

Małe tęsknoty – koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego

Na zakończenie 62. KFPP w Opolu zobaczymy koncert poświęcony pamięci i twórczości Wojciecha Trzcińskiego – wybitnego kompozytora, aranżera i producenta muzycznego.

Na scenie pojawią się artyści, którzy przez dekady współpracowali z Wojciechem Trzcińskim – m.in. Magda Umer, Edyta Geppert, Krystyna Prońko, Ewa Bem, Urszula Dudziak, Wanda i Banda, Andrzej Rybiński, Jan Borysewicz, Halina Frąckowiak oraz Ewa Dębicka-Brzozowska z zespołu Alibabki. Dołączą do nich przedstawiciele współczesnej sceny muzycznej, którzy oddadzą hołd kompozytorowi: Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Rubens, Mitch&Mitch, Ania Karwan, Katarzyna Cerekwicka, Roxie Węgiel, Jan Młynarski, Natalia Kukulska, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Katarzyna Groniec i Bunio.

Artystom towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Adama Sztaby, który zaaranżuje utwory Trzcińskiego, chór TgD pod kierownictwem Piotra Nazaruka, a także znakomici instrumentaliści: Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Andrzej Jagodziński, Wojciech Borkowski, Filip Siejka, Marek Stefankiewicz i Jacek Królik.

Nie zabraknie tytułowych „Małych tęsknot” Krystyny Prońko, a także takich piosenek jak: „Odpływają kawiarenki”, „Jak minął dzień”, „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”, „Dziewczyna z konwaliami”, „Nie będę Julią”, „Hi-Fi”, „Staruszek świat”, „Dancing Queen”, „Uczymy się żyć bez końca” oraz utworów z oratorium „Kolęda Nocka”.

Wieczór poprowadzi duet, który zadebiutował dzięki Trzcińskiemu na sopockiej scenie w 1986 roku – Grażyna Torbicka i Tomasz Raczek. Za koncepcję i scenariusz wydarzenia odpowiada syn kompozytora, Stanisław Trzciński, a reżyserem koncertu jest Bolesław Pawica.

Dziś w Warszawie Tomasz Sygut, Dyrektor Generalny Telewizji Polskiej, oraz Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola, podpisali umowę dotyczącą organizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki na 10 kolejnych latach. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce.