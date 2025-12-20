CGM

TikTok w USA sprzedany – nowi inwestorzy i zmiany w algorytmie

Sprzedaż TikToka w USA została potwierdzona

2025.12.20

TikTok w USA sprzedany – nowi inwestorzy i zmiany w algorytmie

Foto: Kon Karampela / Unsplash.com

Oficjalna sprzedaż TikToka w Stanach Zjednoczonych

Sprzedaż TikToka w USA została potwierdzona, a nowi inwestorzy obejmą kontrolę nad amerykańskimi operacjami platformy w przyszłym miesiącu. Decyzja ta kończy okres niepewności po tym, jak w styczniu platforma została tymczasowo zamknięta dla użytkowników w USA w wyniku decyzji Sądu Najwyższego.

Nowa struktura właścicielska TikToka w USA

Nowa spółka joint venture – TikTok USDS Joint Venture LLC – będzie zarządzana przez trzech głównych inwestorów, którzy łącznie posiadają 45% udziałów:

  • Oracle Corporation

  • Silver Lake

  • MGX (państwowa firma inwestycyjna Abu Dhabi)

Dodatkowe 5% udziałów przypadnie innym inwestorom, 30,1% pozostanie w rękach afiliantów obecnych inwestorów ByteDance, a 19,9% nadal będzie należało do ByteDance.

Zmiany w algorytmie i nadzór nad treściami

TikTok CEO Shou Chew w memo do pracowników podkreślił, że jednym z kluczowych warunków umowy jest „przetrenowanie algorytmu rekomendacji treści na danych użytkowników z USA, aby zapewnić, że feed jest wolny od zewnętrznej manipulacji”.

Oracle będzie nadzorować ochronę danych, a także posiada „ostateczną decyzyjność w zakresie przeglądu i zatwierdzania polityki moderacji treści w Stanach Zjednoczonych”.

Kontekst prawny i polityczny

Sprzedaż TikToka wynika z prawa wprowadzonego w USA w zeszłym roku, mającego na celu ograniczenie potencjalnego dostępu chińskiego rządu do danych amerykańskich użytkowników. Wcześniej ByteDance niechętnie zgadzało się na sprzedaż, mimo że była to jedyna możliwość pozostania na rynku amerykańskim.

Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zatwierdzające sprzedaż już we wrześniu, ale szczegóły umowy zostały ujawnione dopiero teraz.

