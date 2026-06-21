CGM

The Rolling Stones ruszają z własnym podcastem. „Speaking In Tongues” odkryje kulisy nowego albumu

W podcastie wystąpią wyjątkowi goście

2026.06.21

opublikował:

The Rolling Stones

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Legendarna grupa The Rolling Stones ogłosiła premierę swojego pierwszego oficjalnego podcastu. Produkcja zatytułowana „Speaking In Tongues” zadebiutuje jeszcze przed premierą nowego albumu zespołu i pozwoli fanom zajrzeć za kulisy powstawania najnowszego materiału.

Podcast będzie składał się z sześciu odcinków, w których członkowie zespołu opowiedzą o procesie twórczym, pracy w studiu oraz inspiracjach stojących za nowymi utworami.

Kulisy albumu „Foreign Tongues”

Głównym tematem podcastu będzie nadchodzący album Foreign Tongues, którego premiera zaplanowana jest na 10 lipca. Słuchacze poznają historie związane z nagrywaniem płyty, niepublikowane wcześniej materiały oraz szczegóły dotyczące pracy nad poszczególnymi kompozycjami.

W programie pojawią się także wypowiedzi członków zespołu: Mick Jagger, Keith Richards oraz Ronnie Wood.

W podcastie wystąpią wyjątkowi goście

Twórcy zapowiadają udział wielu znanych postaci związanych z nowym albumem. Wśród gości znajdą się między innymi Robert Smith, Steve Winwood oraz producent Andrew Watt.

W podcastie pojawi się również Nathaniel Mary Quinn, autor okładki nowego wydawnictwa.

Gwiazdy na nowej płycie The Rolling Stones

Album „Foreign Tongues” będzie następcą wydawnictwa Hackney Diamonds i zaoferuje fanom wiele muzycznych niespodzianek. Na płycie usłyszymy gościnne występy takich artystów jak Paul McCartney, Robert Smith czy Steve Winwood.

Nie zabraknie także udziału zmarłego perkusisty zespołu, Charlie Watts, którego nagrania znalazły się na nowym materiale.

The Rolling Stones nie zamierzają zwalniać tempa

Mimo ponad sześciu dekad obecności na scenie muzycznej członkowie The Rolling Stones nadal pozostają niezwykle aktywni. Mick Jagger podkreśla, że zespół nie chce ograniczać się do jednego gatunku i nadal eksperymentuje z różnymi stylami muzycznymi – od rocka, przez country, aż po ballady.

Keith Richards przyznaje natomiast, że grupa wciąż szuka nowych inspiracji i nie wyklucza kolejnych projektów po premierze „Foreign Tongues”.

Fani czekają na trasę koncertową

Premiera podcastu i nowego albumu wywołała spekulacje dotyczące przyszłych koncertów zespołu. Mick Jagger zdradził niedawno, że ma nadzieję wrócić na scenę z nowymi występami już w przyszłym roku.

Dla fanów The Rolling Stones oznacza to, że jedna z największych legend rocka nadal ma wiele do zaoferowania i nie zamierza kończyć swojej muzycznej historii.

 

Tagi


Popularne newsy

Kuba Badach Kaya
NEWS

Kuba Badach szczerze o rodzinie Kwaśniewskich. „To był ogromny ciężar”

_Hela Przy Tobie studio czerwiec 2026 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-74
NEWS

Hela: „Chcę żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że robię muzykę”

Zulczyk 2020 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl
NEWS

Jakub Żulczyk broni doplat do składek ZUS dla artystów. I robi to na łamach medium Krzysztofa Stanowskiego

DIDDY FACEBOOK ok
NEWS

Stare nagranie z Diddym i zmarłą gwiazdą „The Ring” ponownie wywołało dyskusję. Raper proponował 12-latce after party

Olivia Rodrigo NPR
NEWS

Olivia Rodrigo przyznaje, że „czuła zapach” fanów w pieluchach w pierwszym rzędzie na jej koncertach

50 cent cognac 2025
NEWS

50 Cent rozwiewa wątpliwości. Wielki projekt G-Unit Studios za 124 miliony dolarów nabiera rozpędu

Kanye West King 2026 vid
NEWS

Ye z nowym teledyskiem do numeru „KING”. Za kamerą stanęła żona rapera – Bianca Censori

Polecane

CGM
Rod Stewart fot. Tarakum.pl

Niepokojące chwile podczas koncertu Roda Stewarta. Legendarny wokalist ...

Artysta miał problemy zdrowotne podczas występu

4 godziny temu

CGM
Katy Perry Ig 2026

Katy Perry o najtrudniejszym roku w swoim życiu. „Cieszę się, że ...

Katy Perry szczerze o trudnym okresie po rozstaniu

4 godziny temu

CGM
diddy-1180x664

Diddy po raz kolejny pozwany. Tym razem sprawa warta jest  55 milionów ...

Kolejne problemy prawne rapera

4 godziny temu

CGM
TYLA_IsItLove_1076_LeadPress_PhMichaelDrummond_Crop_HR

Tyla podbija lato z nowym singlem „IS IT LOVE”. Gwiazda za ...

„A*POP” zapowiada nowy rozdział w karierze artystki

4 godziny temu

CGM
Dua Lipa slub 2026 Ig

Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu na Sycylii

Dua Lipa i Callum Turner powiedzieli sobie „tak”

5 godzin temu

CGM
50 cent cognac 2025

50 Cent rozwiewa wątpliwości. Wielki projekt G-Unit Studios za 124 mil ...

Raper przedstawił postępy prac nad G-Unit Studios

5 godzin temu