The Rolling Stones ruszają z własnym podcastem. „Speaking In Tongues” odkryje kulisy nowego albumu

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Legendarna grupa The Rolling Stones ogłosiła premierę swojego pierwszego oficjalnego podcastu. Produkcja zatytułowana „Speaking In Tongues” zadebiutuje jeszcze przed premierą nowego albumu zespołu i pozwoli fanom zajrzeć za kulisy powstawania najnowszego materiału.

Podcast będzie składał się z sześciu odcinków, w których członkowie zespołu opowiedzą o procesie twórczym, pracy w studiu oraz inspiracjach stojących za nowymi utworami.

Kulisy albumu „Foreign Tongues”

Głównym tematem podcastu będzie nadchodzący album Foreign Tongues, którego premiera zaplanowana jest na 10 lipca. Słuchacze poznają historie związane z nagrywaniem płyty, niepublikowane wcześniej materiały oraz szczegóły dotyczące pracy nad poszczególnymi kompozycjami.

W programie pojawią się także wypowiedzi członków zespołu: Mick Jagger, Keith Richards oraz Ronnie Wood.

W podcastie wystąpią wyjątkowi goście

Twórcy zapowiadają udział wielu znanych postaci związanych z nowym albumem. Wśród gości znajdą się między innymi Robert Smith, Steve Winwood oraz producent Andrew Watt.

W podcastie pojawi się również Nathaniel Mary Quinn, autor okładki nowego wydawnictwa.

Gwiazdy na nowej płycie The Rolling Stones

Album „Foreign Tongues” będzie następcą wydawnictwa Hackney Diamonds i zaoferuje fanom wiele muzycznych niespodzianek. Na płycie usłyszymy gościnne występy takich artystów jak Paul McCartney, Robert Smith czy Steve Winwood.

Nie zabraknie także udziału zmarłego perkusisty zespołu, Charlie Watts, którego nagrania znalazły się na nowym materiale.

The Rolling Stones nie zamierzają zwalniać tempa

Mimo ponad sześciu dekad obecności na scenie muzycznej członkowie The Rolling Stones nadal pozostają niezwykle aktywni. Mick Jagger podkreśla, że zespół nie chce ograniczać się do jednego gatunku i nadal eksperymentuje z różnymi stylami muzycznymi – od rocka, przez country, aż po ballady.

Keith Richards przyznaje natomiast, że grupa wciąż szuka nowych inspiracji i nie wyklucza kolejnych projektów po premierze „Foreign Tongues”.

Fani czekają na trasę koncertową

Premiera podcastu i nowego albumu wywołała spekulacje dotyczące przyszłych koncertów zespołu. Mick Jagger zdradził niedawno, że ma nadzieję wrócić na scenę z nowymi występami już w przyszłym roku.

Dla fanów The Rolling Stones oznacza to, że jedna z największych legend rocka nadal ma wiele do zaoferowania i nie zamierza kończyć swojej muzycznej historii.