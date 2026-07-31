CGM

Biały Dom wykorzystał utwór Bad Bunny’ego w nagraniu o deportacjach

W sieci wybuchła dyskusja

2026.07.31

opublikował:

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Administracja Donalda Trumpa opublikowała w mediach społecznościowych materiał promujący działania związane z deportacjami nielegalnych imigrantów. Nagranie szybko zwróciło uwagę internautów, ponieważ wykorzystano w nim utwór Bad Bunny’ego, który wcześniej otwarcie krytykował działania amerykańskiej służby imigracyjnej ICE.

Utwór Bad Bunny’ego w nagraniu Białego Domu

Film opublikowany na oficjalnym profilu Białego Domu w serwisie TikTok przedstawia funkcjonariuszy Immigration and Customs Enforcement (ICE) zatrzymujących osoby przeznaczone do deportacji. W tle wykorzystano fragment piosenki „LA MuDANZA” Bad Bunny’ego.

Nagranie rozpoczyna się ujęciem Donalda Trumpa witającego swoich zwolenników. Administracja zmieniła również tłumaczenie jednego z wersów utworu, dostosowując jego treść do przekazu materiału. Całość opatrzono hasłem „We’re making America great again”.

Bad Bunny wcześniej krytykował działania ICE

Wykorzystanie piosenki wywołało duże poruszenie, ponieważ Bad Bunny wielokrotnie publicznie sprzeciwiał się działaniom ICE oraz polityce deportacyjnej prowadzonej przez administrację Trumpa.

Podczas tegorocznej gali Grammy Awards artysta mówił o migrantach i apelował o ich humanitarne traktowanie. Podkreślał, że osoby zatrzymywane przez służby są ludźmi zasługującymi na szacunek i godność.

Na razie bez komentarza artysty

Do tej pory Bad Bunny nie odniósł się publicznie do wykorzystania jego utworu przez Biały Dom. Również przedstawiciele artysty nie wydali oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Nagranie wywołało jednak szeroką dyskusję w mediach społecznościowych, gdzie internauci spierają się zarówno o wykorzystanie muzyki wokalisty, jak i o sam przekaz opublikowanego materiału.

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