Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu na Sycylii

Foto: Dua Lipa Instagram

Dua Lipa podzieliła się z fanami pierwszymi oficjalnymi zdjęciami ze swojego ślubu z Callum Turner. Gwiazda opublikowała fotografie w mediach społecznościowych dwa tygodnie po uroczystości, opatrując je krótkim podpisem: „Mr & Mrs”.

Kadry wykonane na tle historycznej sycylijskiej posiadłości błyskawicznie obiegły internet i wzbudziły ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Wyjątkowa suknia ślubna od Chanel

Największe emocje wywołała kreacja panny młodej. Dua Lipa wystąpiła w pierwszej w historii ślubnej sukni haute couture zaprojektowanej dla domu mody Chanel przez Matthieu Blazy.

Suknia została ręcznie wykonana w paryskich pracowniach marki i ozdobiona setkami tysięcy koralików oraz misternymi haftami. Nad jej stworzeniem przez wiele miesięcy pracowali najlepsi rzemieślnicy związani z francuskim domem mody.

Bajkowa ceremonia na Sycylii

Uroczystość odbyła się w XVIII-wiecznej rezydencji Villa Valguarnera położonej niedaleko Palermo. To jedno z najbardziej prestiżowych miejsc do organizacji ekskluzywnych wydarzeń na włoskiej wyspie.

W ceremonii uczestniczyło ponad 200 gości, w tym wiele gwiazd świata muzyki i mody. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi Charli XCX, Elton John, Joe Alwyn oraz Donatella Versace.

Elton John przygotował wyjątkową niespodziankę

Jednym z najbardziej wzruszających momentów wesela był specjalny występ Eltona Johna. Legenda muzyki wykonała akustyczną wersję swojego kultowego utworu Your Song, dedykując go nowożeńcom.

Ten wyjątkowy gest sprawił, że ceremonia stała się jeszcze bardziej niezapomniana dla pary młodej oraz zgromadzonych gości.

Wcześniej odbył się kameralny ślub w Londynie

Sycylijskie wesele było zwieńczeniem ślubnych uroczystości. Kilka tygodni wcześniej Dua Lipa i Callum Turner zawarli związek małżeński podczas kameralnej ceremonii cywilnej w Marylebone Town Hall.

W wydarzeniu uczestniczyło wówczas jedynie osiem najbliższych osób. Dopiero później para zdecydowała się na większe świętowanie w malowniczej scenerii Sycylii.

Fani zachwyceni ślubnymi fotografiami

Zdjęcia opublikowane przez Duę Lipę natychmiast stały się viralem w mediach społecznościowych. Internauci zachwycają się zarówno romantyczną atmosferą ceremonii, jak i imponującą stylizacją wokalistki.

Wiele osób już teraz określa ślub gwiazdy jako jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń show-biznesowych 2026 roku.