bambi pokazała gorące zdjęcia z wakacji: „Bujam się tylko z GOAT-ami”

Foto: @bambi.ofc
Raperka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z egzotycznych wakacji, a jedno z nich szczególnie zainteresowało internautów. Na fotografii para wymienia pocałunek podczas wspólnego rejsu.
bambi i OKI spędzają wakacje razem
Na Instagramie Bambi pojawiła się galeria zdjęć z urlopu. Wśród kadrów z plaży i rejsu łodzią znalazła się fotografia, na której artystka siedzi na kolanach OKIEGO, a para okazuje sobie czułość. Post raperka opatrzyła tekstem:
„i only hang out with da goats”
Para od miesięcy nie ukrywa swojego związku
Choć początkowo bambi i OKI nie komentowali doniesień na temat swojej relacji, z czasem coraz częściej pojawiali się razem publicznie. Od tamtej pory wspierają się zarówno prywatnie, jak i zawodowo.
Artyści współpracują również muzycznie, pojawiają się na swoich koncertach i regularnie publikują wspólne materiały w mediach społecznościowych.
bambi i OKI należą do najpopularniejszych par polskiego rapu
Oboje od kilku lat znajdują się w czołówce najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Ich twórczość osiąga wysokie wyniki w serwisach streamingowych, a koncerty przyciągają tysiące fanów.
Wspólne zdjęcia z wakacji pokazują, że para chętnie dzieli się z obserwatorami również prywatnymi chwilami, co niezmiennie budzi duże zainteresowanie wśród fanów.
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