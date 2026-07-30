bambi pokazała gorące zdjęcia z wakacji: „Bujam się tylko z GOAT-ami”

Foto: @bambi.ofc

Raperka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z egzotycznych wakacji, a jedno z nich szczególnie zainteresowało internautów. Na fotografii para wymienia pocałunek podczas wspólnego rejsu.

bambi i OKI spędzają wakacje razem

Na Instagramie Bambi pojawiła się galeria zdjęć z urlopu. Wśród kadrów z plaży i rejsu łodzią znalazła się fotografia, na której artystka siedzi na kolanach OKIEGO, a para okazuje sobie czułość. Post raperka opatrzyła tekstem:

„i only hang out with da goats”

Para od miesięcy nie ukrywa swojego związku

Choć początkowo bambi i OKI nie komentowali doniesień na temat swojej relacji, z czasem coraz częściej pojawiali się razem publicznie. Od tamtej pory wspierają się zarówno prywatnie, jak i zawodowo.

Artyści współpracują również muzycznie, pojawiają się na swoich koncertach i regularnie publikują wspólne materiały w mediach społecznościowych.

bambi i OKI należą do najpopularniejszych par polskiego rapu

Oboje od kilku lat znajdują się w czołówce najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Ich twórczość osiąga wysokie wyniki w serwisach streamingowych, a koncerty przyciągają tysiące fanów.

Wspólne zdjęcia z wakacji pokazują, że para chętnie dzieli się z obserwatorami również prywatnymi chwilami, co niezmiennie budzi duże zainteresowanie wśród fanów.