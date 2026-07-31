Córka Kanye Westa i Kim Kardashian odwołuje koncerty na kilka dni przed startem trasy

North West, córka Kim Kardashian i Kanye Westa, niespodziewanie odwołała dwa koncerty zaplanowane tuż przed rozpoczęciem swojej pierwszej trasy koncertowej. Informacja pojawiła się zaledwie kilka dni przed planowanym startem tournée, wywołując zaskoczenie wśród fanów.

Dwa koncerty odwołane przed rozpoczęciem trasy

Z informacji opublikowanych przez serwis Ticketmaster wynika, że odwołano koncert zaplanowany na 5 sierpnia w Dallas oraz występ 17 sierpnia w Toronto. Oba wydarzenia miały odbyć się w ramach trasy „Kimokawaii”, podczas której North West miała występować u boku raperki Molly Santana.

Dodatkowo z internetu zniknęła oficjalna strona promująca trasę koncertową, co wywołało kolejne spekulacje dotyczące przyszłości projektu.

Koncert w San Francisco na razie pozostaje w kalendarzu

Na ten moment zaplanowany na 25 sierpnia koncert w klubie The Midway w San Francisco nadal widnieje w harmonogramie obiektu. Nie wiadomo jednak, czy wydarzenie rzeczywiście się odbędzie, ponieważ organizatorzy nie wydali jeszcze oficjalnego komunikatu dotyczącego zmian w trasie.

Rodzina Kardashian wspiera muzyczną karierę North West

13-letnia North West od kilku miesięcy rozwija swoją muzyczną karierę. W maju ukazał się jej debiutancki album, który był szeroko promowany przez rodzinę Kardashian. Kim Kardashian oraz pozostali członkowie rodziny wielokrotnie publikowali w mediach społecznościowych materiały, na których wspierają młodą artystkę i promują jej twórczość.

Na razie nie podano powodów odwołania koncertów. Przedstawiciele North West oraz Molly Santany nie skomentowali jeszcze sprawy.