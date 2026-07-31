Belmondo zatrzymany po niepokojącej transmisji na żywo. Raper szarpał swoją partnerkę za włosy

Belmondo ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Tym razem powodem jest transmisja na żywo w mediach społecznościowych, podczas której doszło do niepokojącej sytuacji z udziałem jego partnerki.

Niepokojące sceny podczas transmisji na żywo

Podczas relacji prowadzonej przez rapera widzowie byli świadkami chaotycznych wydarzeń. W pewnym momencie na nagraniu słychać krzyk kobiety, która woła: „Nie szarp mnie za włosy! Nie szarp!”. Chwilę później partnerka artysty próbowała go uspokoić, mówiąc: „Tytus, wszystko będzie dobrze, słyszysz?”.

W relacji pojawiły się również inne niepokojące zachowania

To nie był jedyny moment, który zwrócił uwagę oglądających. Podczas transmisji Belmondo miał prezentować chaotyczne zachowanie, wypowiadać niepokojące treści oraz doprowadzić do wezwania pogotowia ratunkowego. Całość wzbudziła liczne dyskusje wśród fanów i obserwatorów.

W mediach społecznościowych pojawiły się również głosy sugerujące, że artysta może potrzebować profesjonalnej pomocy. Należy jednak podkreślić, że są to opinie komentujących, a nie potwierdzone informacje.

Policja pojawiła się na miejscu

Finał transmisji okazał się równie zaskakujący. Na nagraniu mieli pojawić się funkcjonariusze policji, a według informacji publikowanych w mediach Belmondo został zatrzymany. Na ten moment nie podano oficjalnych informacji dotyczących przyczyn interwencji ani ewentualnych zarzutów.