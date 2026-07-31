CGM

Belmondo zatrzymany po niepokojącej transmisji na żywo. Raper szarpał swoją partnerkę za włosy

Niepokojące sceny podczas transmisji na żywo

2026.07.31

opublikował:

Belmondo

Belmondo ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Tym razem powodem jest transmisja na żywo w mediach społecznościowych, podczas której doszło do niepokojącej sytuacji z udziałem jego partnerki.

Niepokojące sceny podczas transmisji na żywo

Podczas relacji prowadzonej przez rapera widzowie byli świadkami chaotycznych wydarzeń. W pewnym momencie na nagraniu słychać krzyk kobiety, która woła: „Nie szarp mnie za włosy! Nie szarp!”. Chwilę później partnerka artysty próbowała go uspokoić, mówiąc: „Tytus, wszystko będzie dobrze, słyszysz?”.

W relacji pojawiły się również inne niepokojące zachowania

To nie był jedyny moment, który zwrócił uwagę oglądających. Podczas transmisji Belmondo miał prezentować chaotyczne zachowanie, wypowiadać niepokojące treści oraz doprowadzić do wezwania pogotowia ratunkowego. Całość wzbudziła liczne dyskusje wśród fanów i obserwatorów.

W mediach społecznościowych pojawiły się również głosy sugerujące, że artysta może potrzebować profesjonalnej pomocy. Należy jednak podkreślić, że są to opinie komentujących, a nie potwierdzone informacje.

Policja pojawiła się na miejscu

Finał transmisji okazał się równie zaskakujący. Na nagraniu mieli pojawić się funkcjonariusze policji, a według informacji publikowanych w mediach Belmondo został zatrzymany. Na ten moment nie podano oficjalnych informacji dotyczących przyczyn interwencji ani ewentualnych zarzutów.

Tagi


Popularne newsy

Sobota Zurnalista
NEWS

Sobota: „Nie łaziłem na jakieś orgie ale miałem takich dwóch kolegów, artystów, z którymi braliśmy sobie 4-5 dziewczyn do pokoju”

Bambi Oki
NEWS

bambi pokazała gorące zdjęcia z wakacji: „Bujam się tylko z GOAT-ami”

BTS k-pop
NEWS

BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko nowej kategorii stworzonej dla K-Popu

Fagata
NEWS

Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali jej koncert

lila janowska 2026 ig
NEWS

Lila Janowska zabrała głos po aferze z Żabsonem i Fagatą. „Prowokacje i budowanie narracji na cudzym nazwisku nigdy nie były częścią mojego świata”

Fagata Natalisa
NEWS

Natalisa przerywa milczenie po aferze z Fagatą. Mówi o groźbach śmierci i ogromnym stresie

_Julia Wieniawa OWF @piotr_tarasewicz - @cgm
NEWS

Julia Wieniawa zaśpiewa na dwóch stadionowych koncertach u boku międzynarodowej gwiazdy

Polecane

CGM
Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8

Biały Dom wykorzystał utwór Bad Bunny’ego w nagraniu o deportacj ...

W sieci wybuchła dyskusja

44 minuty temu

CGM
Rihanna Fenty 2026

Rihanna zachwyca w nowej kampanii Fenty. Gwiazda promuje najnowsze pro ...

RIRI w odważnej odsłonie

2 godziny temu

CGM
North West 2026 Ig

Córka Kanye Westa i Kim Kardashian odwołuje koncerty na kilka dni prze ...

Co z tournée „Kimokawaii”?

2 godziny temu

CGM
Dziarma Planbe

PlanBe i Dziarma łączą siły. „BODY COUNT” to szczery dialo ...

Numer o relacjach bez upiększania

2 godziny temu

CGM
Malik MOnatna 2026

Malik Montana wraca do rapowych korzeni. „Abi Mosa” to moc ...

Nowy singiel dla fanów mocnego rapu

2 godziny temu

CGM
NBAYoungBoy fot Jimmy Fontaine

NBA YoungBoy zatrzymany za brawurową jazdę. Nagranie z kamer policyjny ...

Policjanci nie rozpoznali NBA YoungBoya

5 godzin temu