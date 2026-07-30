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Sobota: „Nie łaziłem na jakieś orgie ale miałem takich dwóch kolegów, artystów, z którymi braliśmy sobie 4-5 dziewczyn do pokoju”

Spowiedź Soboty u Żurnalisty

2026.07.30

opublikował:

Sobota Zurnalista

Sobota udzielił jednego z najbardziej szczerych wywiadów w swojej karierze. Raper otwarcie opowiedział u Żurnalisty o imprezowym stylu życia, uzależnieniach, kobietach, rodzinie oraz konsekwencjach decyzji, które podejmował na przestrzeni lat. Nie zabrakło również mocnych wyznań dotyczących kariery, problemów finansowych i życia po największych sukcesach.

Sobota wspomina imprezowe lata

Artysta nie ukrywa, że przez długi czas prowadził bardzo intensywne życie. W rozmowie przyznał, że choć – jak sam podkreślił – nie uczestniczył w słynnych celebryckich orgiach, zdarzały się sytuacje, które dziś ocenia zupełnie inaczej.

– „Nie łaziłem na jakieś orgie, ale miałem takich dwóch kolegów, artystów, z którymi braliśmy sobie 4–5 dziewczyn do pokoju” – powiedział Sobota, wspominając okres największej popularności.

Raper zaznaczył jednak, że imprezowy styl życia miał swoją wysoką cenę i z czasem doprowadził go do wielu problemów.

Uzależnienia, alkohol i życie na krawędzi

Duża część rozmowy poświęcona była uzależnieniom. Sobota opowiedział o alkoholu, narkotykach oraz konsekwencjach, jakie niosły za sobą lata funkcjonowania w świecie nieustannych imprez.

Artysta wspominał m.in. ataki paniki po zażywaniu substancji psychoaktywnych, poczucie samotności oraz destrukcyjny wpływ takiego stylu życia na relacje z najbliższymi. Jak przyznał, dopiero z perspektywy czasu zrozumiał, jak wiele stracił.

Rodzina stała się punktem zwrotnym

Sobota nie ukrywa, że jednym z najważniejszych momentów w jego życiu było ojcostwo. Przyznał, że narodziny syna zmusiły go do przewartościowania wielu spraw i odejścia od dotychczasowego stylu życia.

W rozmowie mówił także o kryzysach w małżeństwie, terapii oraz pracy nad sobą. Jak podkreślił, dojrzewanie nie przyszło łatwo, ale było konieczne, by odbudować relacje z rodziną.

Kariera, pieniądze i kulisy polskiego rapu

Raper wrócił również do początków swojej kariery, współpracy z innymi artystami oraz funkcjonowania w branży muzycznej. Opowiedział o sukcesach, koncertach i realiach pracy w wytwórniach muzycznych.

Zdaniem Soboty w środowisku hip-hopowym często mówi się o zasadach i lojalności, jednak w praktyce wiele konfliktów sprowadza się do kwestii finansowych.

Sobota o łatce „kapusia”

Jednym z najbardziej osobistych tematów była ciągnąca się za raperem od lat łatka „kapusia”. Sobota przyznał, że mocno odbiła się ona na jego życiu prywatnym i zawodowym.

Jednocześnie stwierdził, że z perspektywy czasu wydarzenia, które wówczas wydawały się końcem kariery, mogły paradoksalnie pomóc mu zmienić swoje życie i odejść od destrukcyjnych nawyków.

Dziś patrzy na przeszłość z dystansem

W wywiadzie Sobota podkreślił, że nie chce już wracać do dawnego wizerunku imprezowicza. Jak przekonuje, obecnie najważniejsze są dla niego rodzina, zdrowie i spokojniejsze życie.

Rozmowa pokazuje artystę z zupełnie innej strony – jako człowieka, który otwarcie mówi o własnych błędach, konsekwencjach uzależnień i próbie rozpoczęcia nowego etapu.

 

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