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Julia Wieniawa zaśpiewa na dwóch stadionowych koncertach u boku międzynarodowej gwiazdy

"Sama nie dowierzam, że to się wydarzy"

2026.07.30

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_Julia Wieniawa OWF @piotr_tarasewicz - @cgm

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Julia Wieniawa wystąpi u boku światowej sławy tenora Andrei Bocellego podczas jego dwóch koncertów w Polsce. Artystka pojawi się na scenie 14 sierpnia w Gdańsku oraz 16 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie wspólnie z włoskim gwiazdorem wykona jeden z utworów. Dla Wieniawy będzie to jeden z najważniejszych momentów w dotychczasowej karierze muzycznej.

Julia Wieniawa dołącza do koncertów Andrei Bocellego

Julia Wieniawa nie kryła wzruszenia po ogłoszeniu, że została zaproszona do udziału w koncertach Andrei Bocellego. Informacją podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych, przyznając, że długo nie mogła uwierzyć, iż wystąpi z jednym z najbardziej cenionych tenorów na świecie.

– Sama nie dowierzam, że to się wydarzy. Takich zaproszeń się nie odrzuca. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zaśpiewać z nim najpiękniej, jak tylko potrafię – powiedziała artystka.

Wieniawa nie zdradziła jeszcze, jaki utwór wykona podczas koncertów.

Koncert na PGE Narodowym będzie częścią jubileuszowej trasy

Andrea Bocelli powróci do Polski w ramach światowej trasy koncertowej z okazji 30-lecia albumu „Romanza”. Występy odbędą się:

  • 14 sierpnia 2026 r. – Polsat Plus Arena Gdańsk
  • 16 sierpnia 2026 r. – PGE Narodowy w Warszawie

Podczas koncertów publiczność usłyszy największe przeboje włoskiego artysty, w tym kultowe „Con Te Partirò (Time To Say Goodbye)”, a także utwory z jubileuszowego repertuaru.

Andrea Bocelli to jedna z największych gwiazd światowej muzyki

Andrea Bocelli od ponad trzech dekad należy do grona najbardziej rozpoznawalnych tenorów na świecie. W swojej karierze sprzedał blisko 90 milionów płyt, a jego utwory odtworzono już ponad 20 miliardów razy w serwisach streamingowych.

Na swoim koncie ma współpracę z wieloma światowymi gwiazdami, w tym Celine Dion, Edem Sheeranem, Jennifer Lopez, Duą Lipą, Sarah Brightman czy Erosem Ramazzottim. Artysta zdobył również liczne prestiżowe nagrody, w tym Złoty Glob oraz gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sław.

Kolejny ważny krok w karierze Julii Wieniawy

W ostatnich latach Julia Wieniawa konsekwentnie rozwija swoją działalność muzyczną. Jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne single osiągały miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.

Występ u boku Andrei Bocellego będzie dla niej wyjątkową okazją do zaprezentowania swoich umiejętności przed wielotysięczną publicznością i zapisze się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w jej dotychczasowej karierze.

 

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