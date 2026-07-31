Rihanna zachwyca w nowej kampanii Fenty. Gwiazda promuje najnowsze produkty zmysłową sesją zdjęciową

Rihanna po raz kolejny udowadnia, że doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę fanów. Wokalistka i bizneswoman opublikowała w mediach społecznościowych nową, zmysłową sesję zdjęciową promującą najnowsze produkty swojej marki Fenty. Fotografie błyskawicznie zdobyły ogromne zainteresowanie i wywołały lawinę komentarzy zachwyconych internautów.

Rihanna w odważnej odsłonie

Na opublikowanych zdjęciach Rihanna prezentuje się w niezwykle seksownej stylizacji, podkreślającej jej charakterystyczny styl i pewność siebie. Gwiazda pozuje w bieliźnie, eksponując nowe produkty swojej marki. Cała kampania utrzymana jest w nowoczesnej, odważnej estetyce, z której Fenty słynie od lat.

To kolejny raz, gdy Rihanna osobiście staje przed obiektywem, by promować swoje kolekcje. Jej zdjęcia nie tylko prezentują nowe produkty, ale również budują wizerunek marki, która od początku stawia na pewność siebie, indywidualność i kobiecość.

Fenty nie zwalnia tempa

Nowa sesja jest częścią promocji kolejnych produktów sygnowanych logo Fenty. Marka od lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, a każda kampania z udziałem Rihanny natychmiast przyciąga uwagę mediów i fanów.

Artystka konsekwentnie rozwija swoje biznesowe imperium, udowadniając, że poza karierą muzyczną świetnie odnajduje się również w świecie mody i branży beauty.