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BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko nowej kategorii stworzonej dla K-Popu

BTS ogłosili, że nie zgłoszą swojego najnowszego albumu „Arirang” do nagród Grammy

2026.07.30

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BTS k-pop

fot. mat. pras.

Decyzja pojawiła się krótko po tym, jak Recording Academy zapowiedziała utworzenie nowej kategorii Best Asian Pop Music Performance, przeznaczonej dla twórców muzyki pop z Azji.

BTS wydali wspólne oświadczenie

Każdy z członków BTS opublikował identyczne oświadczenie w mediach społecznościowych, informując fanów o swojej decyzji.

Artyści podkreślili, że nie zamierzają zgłaszać albumu „Arirang” do tegorocznej edycji Grammy Awards. W komunikacie zaznaczyli, że chcą, aby ich twórczość była oceniana przede wszystkim przez pryzmat muzyki, a nie pochodzenia czy języka.

„Mamy nadzieję, że nasza muzyka będzie słuchana i doceniana za to, czym jest – niezależnie od regionu czy języka” – przekazali członkowie zespołu, dziękując jednocześnie fanom z ARMY za nieustające wsparcie.

Nowa kategoria na Grammy wywołała dyskusję

Recording Academy potwierdziła niedawno utworzenie kategorii Best Asian Pop Music Performance, która zadebiutuje podczas gali Grammy Awards 2027.

Nagroda ma wyróżniać osiągnięcia artystów tworzących muzykę pop na rynkach azjatyckich. Zgodnie z regulaminem zgłaszane utwory muszą zawierać znaczący udział co najmniej jednego języka azjatyckiego. Piosenki wykonywane wyłącznie po angielsku nie będą mogły rywalizować w tej kategorii.

Album „Arirang” nie trafi do Grammy

Choć najnowszy album BTS zawiera utwory w języku koreańskim, znalazły się na nim także kompozycje śpiewane głównie po angielsku. Jednym z nich jest singiel „Swim”, który nie spełniałby wymogów nowej kategorii.

Decyzja zespołu oznacza jednak całkowitą rezygnację ze zgłaszania albumu do Grammy, a nie jedynie pominięcie nowo utworzonej kategorii.

Fani i branża komentują decyzję

Ogłoszenie BTS wywołało szeroką dyskusję wśród fanów oraz przedstawicieli branży muzycznej. Część komentujących uważa, że utworzenie odrębnej kategorii może zwiększyć szanse azjatyckich artystów na zdobycie statuetek. Inni zwracają uwagę, że takie rozwiązanie może prowadzić do ich oddzielania od głównych kategorii konkursowych.

Recording Academy nie odniosła się dotychczas publicznie do decyzji BTS.

BTS wrócili z nowym albumem

„Arirang” to pierwszy studyjny album BTS od kilku lat i zarazem symboliczny powrót grupy po przerwie związanej z obowiązkową służbą wojskową części członków zespołu.

Niedawno BTS wystąpili również podczas finału mistrzostw świata, gdzie pojawili się na scenie obok takich gwiazd jak Madonna, Justin Bieber, Shakira czy Burna Boy.

 

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