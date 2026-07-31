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PlanBe i Dziarma łączą siły. „BODY COUNT” to szczery dialog o relacjach damsko-męskich

Numer o relacjach bez upiększania

2026.07.31

opublikował:

Dziarma Planbe

PlanBe i Dziarma prezentują wspólny singiel „BODY COUNT”. Artyści stawiają na bezpośredni przekaz i pokazują relacje damsko-męskie z dwóch różnych perspektyw. To utwór pełen flirtu, emocji i chemii, ale jednocześnie pozbawiony idealizowania rzeczywistości.

„BODY COUNT” z kobiecej i męskiej perspektywy

Nowy singiel opiera się na dialogu między PlanBe i Dziarmą. Każde z nich przedstawia własne spojrzenie na bliskość, relacje i wzajemne oczekiwania. Dzięki temu „BODY COUNT” staje się muzyczną wymianą doświadczeń, w której kobiecy i męski punkt widzenia wzajemnie się uzupełniają.

Choć w utworze nie brakuje flirtu i emocji, artyści unikają przesadnego romantyzowania. Zamiast tego stawiają na autentyczność i pokazują relacje takimi, jakie często są w rzeczywistości.

Klimat Y2K i R&B w nowoczesnym wydaniu

Pod względem muzycznym „BODY COUNT” czerpie inspiracje z brzmień Y2K oraz R&B charakterystycznych dla początku lat 2000. Całość została jednak wzbogacona o współczesne rapowe elementy, które nadają utworowi świeżości.

Melodyjne i rytmiczne flow PlanBe oraz Dziarmy doskonale współgra z pulsującym bitem. Efektem jest chwytliwy numer, który szybko zapada w pamięć i ma szansę na długo zagościć na playlistach słuchaczy.

Singiel o relacjach bez upiększania

„BODY COUNT” to propozycja oparta na tematach bliskich wielu odbiorcom. Artyści pokazują, jak różnie kobiety i mężczyźni postrzegają relacje, bliskość oraz wzajemne emocje. Wspólny utwór nie daje jednoznacznych odpowiedzi, ale zachęca do spojrzenia na te same sytuacje z dwóch różnych perspektyw.

Nowa współpraca PlanBe i Dziarmy udowadnia, że połączenie dwóch odmiennych punktów widzenia może zaowocować spójnym i wyjątkowo chwytliwym utworem.

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