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Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali jej koncert

Dużo kontrowersji wokół Fagaty 

2026.07.30

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Fagata

Fagata nie pojawi się na scenie podczas tegorocznego Baltic Drive Festival w Kołobrzegu. Organizatorzy oficjalnie poinformowali o odwołaniu koncertu influencerki i raperki. Decyzja zapadła w czasie, gdy wokół artystki trwa fala kontrowersji i krytyki w mediach społecznościowych.

Organizatorzy wydali oficjalny komunikat

Jeszcze niedawno Fagata była jedną z twarzy tegorocznej edycji Baltic Drive Festival. Organizatorzy promowali imprezę wykorzystując wizerunek rapującej influencerki.  Teraz sytuacja uległa zmianie. W opublikowanym komunikacie organizatorzy poinformowali, że koncert został odwołany.

Jak przekazano, decyzja została podjęta z przyczyn niezależnych od organizatora. Jednocześnie podkreślono, że festiwal nie zajmuje stanowiska w sprawach prywatnych zakontraktowanych artystów.

 

Fagata znika z line-upu festiwalu

Na ten moment nie podano dodatkowych informacji dotyczących powodów odwołania koncertu ani tego, czy w miejsce Fagaty pojawi się inny wykonawca. Organizatorzy ograniczyli się do krótkiego oświadczenia i podziękowali uczestnikom za wyrozumiałość.

Występ influencerki miał odbyć się podczas Baltic Drive Festival w Kołobrzegu, jednak oficjalnie potwierdzono, że nie dojdzie on do skutku.

Dużo kontrowersji wokół Fagaty

Od kilku dni Fagata znajduje się w centrum internetowej dyskusji. W mediach społecznościowych pojawia się wiele krytycznych komentarzy dotyczących jej zachowania oraz relacji z innymi twórcami internetowymi.

W przestrzeni publicznej szeroko komentowane są także wypowiedzi dotyczące jej relacji z Lili Janowską oraz doniesienia odnoszące się do sprawy Stuu. Część z tych kwestii pozostaje przedmiotem publicznej debaty, a niektóre zostały zgłoszone odpowiednim organom. Na obecnym etapie nie oznacza to jednak rozstrzygnięcia ani potwierdzenia stawianych twierdzeń.

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