Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali jej koncert

Fagata nie pojawi się na scenie podczas tegorocznego Baltic Drive Festival w Kołobrzegu. Organizatorzy oficjalnie poinformowali o odwołaniu koncertu influencerki i raperki. Decyzja zapadła w czasie, gdy wokół artystki trwa fala kontrowersji i krytyki w mediach społecznościowych.

Organizatorzy wydali oficjalny komunikat

Jeszcze niedawno Fagata była jedną z twarzy tegorocznej edycji Baltic Drive Festival. Organizatorzy promowali imprezę wykorzystując wizerunek rapującej influencerki. Teraz sytuacja uległa zmianie. W opublikowanym komunikacie organizatorzy poinformowali, że koncert został odwołany.

Jak przekazano, decyzja została podjęta z przyczyn niezależnych od organizatora. Jednocześnie podkreślono, że festiwal nie zajmuje stanowiska w sprawach prywatnych zakontraktowanych artystów.