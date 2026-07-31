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Niebezpieczny incydent podczas koncertu Karol G. Fan wtargnął na scenę i złapał piosenkarkę

Ochrona zareagowała błyskawicznie

2026.07.31

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_Karol G@CHRISCORNEJO_ coachella 2-2

Foto: @CHRISCORNEJO

Podczas koncertu Karol G w kanadyjskim Toronto doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jeden z fanów wtargnął na scenę i podbiegł do artystki w trakcie występu. Nagranie z incydentu szybko obiegło media społecznościowe.

Fan wbiegł na scenę podczas koncertu w Toronto

Do zdarzenia doszło 29 lipca podczas koncertu na Rogers Stadium w Toronto. Na opublikowanym w serwisie TikTok nagraniu widać, jak mężczyzna niespodziewanie pojawia się na scenie i podchodzi do Karol G, która w tym czasie wykonuje jeden ze swoich utworów.

Fan chwycił piosenkarkę za rękę i zbliżył się do niej na bardzo niewielką odległość. W pewnym momencie próbował również sięgnąć po jej mikrofon.

Ochrona błyskawicznie zareagowała

Na szczęście ochrona zareagowała niemal natychmiast. Pracownicy zabezpieczający wydarzenie obezwładnili mężczyznę i wyprowadzili go ze sceny, zanim sytuacja zdążyła wymknąć się spod kontroli.

Choć doszło do fizycznego kontaktu z artystką, interwencja służb przebiegła bardzo szybko.

Karol G nie przerwała występu

Mimo stresującego incydentu Karol G zachowała pełen profesjonalizm. Artystka nie przerwała koncertu i kontynuowała występ, jakby nic się nie wydarzyło.

Piosenkarka obecnie koncertuje w ramach światowej trasy stadionowej „Viajando Por El Mundo Tropitour”. Wielu fanów zwraca uwagę, że sytuacja mogła zakończyć się znacznie poważniej, gdyby ochrona nie zareagowała tak sprawnie.

@jaquesal15 Que peligro y ella tan linda cómo manejó la situación @Karol G en Toronto!!🇨🇦🧡#karolg #labichota #toronto #fyp ♬ original sound – Jaque

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