The Rolling Stones ogłaszają nowy album „Foreign Tongues”. Na płycie połączyli siły z jednym z Beatlesów, wokalistą The Cure i perkusistą RHCP

Na krążku usłyszmy także ostatnie nagrania zmarłego Charliego Wattsa

2026.05.07

Legendarny zespół The Rolling Stones oficjalnie zapowiedział premierę nowego albumu studyjnego zatytułowanego „Foreign Tongues”. Płyta ukaże się już 10 lipca i będzie jednym z najgłośniejszych rockowych wydawnictw 2026 roku. Fani mogą spodziewać się nie tylko nowych utworów, ale również imponującej listy gości specjalnych.

Nowy album The Rolling Stones po sukcesie „Hackney Diamonds”

Po bardzo dobrze przyjętym albumie Hackney Diamonds grupa wraca z kolejnym materiałem. W ostatnich tygodniach muzycy podgrzewali atmosferę wokół projektu za pomocą tajemniczych billboardów pojawiających się w różnych częściach świata. Widniało na nich hasło „Foreign Tongues” zapisane w wielu językach oraz charakterystyczne logo zespołu.

Dodatkowo muzycy opublikowali w mediach społecznościowych teaser nowej muzyki pod pseudonimem „The Cockroaches”, prezentując utwór „Rough And Twisted”.

Teraz wszystko stało się jasne — „Foreign Tongues” to oficjalny tytuł nowego albumu legendarnej grupy.

Singiel „In The Stars” już dostępny

Zapowiedzią albumu został singiel In The Stars, który trafił już do serwisów streamingowych. Utwór ma klasyczne rockowe brzmienie połączone z nowoczesną produkcją i energią charakterystyczną dla zespołu.

Równolegle cyfrowo wydany został również numer Rough And Twisted. Oba utwory mają oddawać surowy i eksperymentalny klimat całej płyty.

Gwiazdorska lista gości

Nowy album będzie zawierał aż 14 utworów i imponującą listę muzycznych gości. Obok podstawowego składu zespołu — Mick Jagger, Keith Richards oraz Ronnie Wood — na płycie usłyszymy także:

  • Paul McCartney
  • Robert Smith
  • Steve Winwood
  • Chad Smith

Szczególne znaczenie dla fanów mają również ostatnie nagrania zmarłego w 2021 roku Charlie Watts, które znalazły się na albumie.

Nagrania powstały w Londynie

Album został nagrany w Metropolis Studios w zachodnim Londynie. Produkcją ponownie zajął się Andrew Watt, który współpracował z zespołem również przy poprzednim albumie.

Jak przyznał Mick Jagger, prace nad płytą przebiegały bardzo intensywnie:

„Mieliśmy 14 świetnych utworów i pracowaliśmy tak szybko, jak tylko mogliśmy”.

Ronnie Wood podkreślił natomiast wyjątkową atmosferę podczas sesji nagraniowych i zdradził, że wiele utworów udało się nagrać już za pierwszym podejściem.

Czy The Rolling Stones ruszą w trasę koncertową?

Mimo premiery nowego albumu wiele wskazuje na to, że zespół nie ogłosi w najbliższym czasie pełnej trasy koncertowej po Europie. Pod koniec 2025 roku muzycy poinformowali o rezygnacji z planów stadionowego tournée po Europie i Wielkiej Brytanii.

Według doniesień powodem miały być ograniczenia zdrowotne i brak możliwości pełnego zaangażowania ze strony Keitha Richardsa.

Ostatnia duża trasa grupy — „Hackney Diamonds Tour” — odbyła się w 2024 roku i była jednym z najbardziej dochodowych tournée muzycznych na świecie.

Premiera „Foreign Tongues” już latem

Nowy album Foreign Tongues trafi do sprzedaży 10 lipca i już teraz jest jednym z najbardziej wyczekiwanych rockowych wydawnictw roku. Wszystko wskazuje na to, że The Rolling Stones po raz kolejny udowodnią, że mimo dekad na scenie nadal potrafią tworzyć muzykę na najwyższym poziomie.

 

