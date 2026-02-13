CGM

The Prodigy pierwszym headlinerem 20-lecia Audioriver

Impreza odbędzie sie między 10-12 lipca 2026 roku na Łódzkich Błoniach.

2026.02.13

To już oficjalne – legendarny zespół The Prodigy został pierwszym headlinerem jubileuszowej, 20. edycji Audioriver. Brytyjska formacja wystąpi podczas festiwalu, który odbędzie się 10-12 lipca 2026 roku na Łódzkich Błoniach.

To jedno z najmocniejszych ogłoszeń w historii wydarzenia i wyraźny sygnał, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa.

The Prodigy – ikony rave’u i elektroniki lat 90.

Mózgiem zespołu jest Liam Howlett – producent i mistrz samplingu, który już na początku lat 90. połączył rave’ową energię z hip-hopowym podejściem do kompozycji.

Debiutancki album „Experience” (1992) do dziś uznawany jest za klasykę gatunku. To właśnie z tej płyty pochodzą takie hity jak „Out of Space” czy „Charly”. Surowe breakbeaty, acidowe brzmienia i euforyczne wokale sprawiły, że grupa stała się symbolem rodzącej się kultury rave.

Keith Flint i scena pełna energii

The Prodigy to jeden z nielicznych zespołów, w których tancerze odgrywali równie ważną rolę co muzycy. Keith Flint – zmarły w 2019 roku – stał się ikoną zespołu i twarzą jego wizerunku. Jego charakterystyczny podwójny irokez oraz sceniczna charyzma przeszły do historii popkultury.

Obok niego scenę współtworzyli m.in. Leeroy Thornhill oraz wokalista Maxim. To właśnie ich energia sprawiała, że koncerty zespołu były czymś więcej niż tylko występem – były prawdziwym widowiskiem.

„Firestarter”, „Breathe” i wejście do mainstreamu

Globalny sukces przyniosły albumy „Music for the Jilted Generation” oraz „The Fat of the Land”. To z nich pochodzą takie utwory jak:

  • „Voodoo People”

  • „No Good (Start the Dance)”

  • „Breathe”

  • „Firestarter”

  • „Smack My Bitch Up”

Ostatni z wymienionych singli został uznany za najbardziej kontrowersyjny brytyjski utwór w historii przez członków PRS. Teledysk – choć ocenzurowany – stał się symbolem ery MTV i jednym z najbardziej rozpoznawalnych klipów lat 90.

Dzięki tym wydawnictwom The Prodigy na stałe weszli na największe sceny festiwalowe świata i do dziś pozostają jednym z najważniejszych zespołów muzyki elektronicznej.

Audioriver 2026 – bilety i artyści

Jubileuszowa edycja Audioriver odbędzie się w dniach 10-12 lipca 2026 roku w Łodzi.

Ceny karnetów:

  • 2-dniowy – 600 zł

  • 3-dniowy – 740 zł

  • VIP – 1399 zł

  • Bilet jednodniowy (piątek, 10 lipca – występ The Prodigy) – 345 zł

Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się także: A.M.C & Phantom, Deas b2b Sept, Friction b2b Lens, Mischluft, Nico Moreno, Novah, Odymel, ØTTA, Parisi i Rusko.

Występ The Prodigy na 20-leciu Audioriver zapowiada prawdziwe święto elektroniki. Choć zespół gra już bez Keitha Flinta, wciąż pozostaje w znakomitej formie koncertowej, oferując przekrojowy set pełen klasycznych hitów i nowszych produkcji.

