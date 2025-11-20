The Neighbourhood powraca z nowym albumem „(((((ultraSOUND)))))”

18 listopada 2025 amerykański zespół The Neighbourhood oficjalnie wydał swój najnowszy album zatytułowany „(((((ultraSOUND)))))”. Wraz z premierą ukazał się teledysk do głównego singla „Hula Girl”, którego reżyserią zajął się Ramez Silyan – twórca współpracujący m.in. z Post Malone i The Kid LAROI.
To pierwsza nowa płyta zespołu od pięciu lat, stanowiąca powrót do charakterystycznego, alternatywnego brzmienia połączonego z nowymi elementami Brit-popu. Album łączy delikatny, acz chropowaty wokal z mroczniejszymi, nastrojowymi aranżacjami, a teksty utworów poruszają tematy odnowy, złamanego serca i autorefleksji.
Proces powstawania „(((((ultraSOUND)))))”
Prace nad albumem rozpoczęły się w Conway Studios w Los Angeles, pod okiem sprawdzonego współpracownika zespołu – Justyna Pilbrowa. Ostateczne szlify nad płytą nadał producent Jono Dorr podczas sesji w The Beehive w Van Nuys.
Jeszcze przed premierą fani mogli poznać trzy utwory promujące płytę: „Private”, „OMG” i „Lovebomb”, które zyskały dużą popularność w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych.
Trasa koncertowa The Neighbourhood w 2026 roku
Album „(((((ultraSOUND)))))” towarzyszyć będzie trasie koncertowej, w ramach której zespół wystąpi w Polsce – 2 maja 2026 roku zagra w krakowskiej Tauron Arenie. Fani mogą spodziewać się zarówno nowych utworów, jak i największych hitów, które zbudowały międzynarodową popularność grupy.
Tracklista albumu „(((((ultraSOUND)))))”
-
Hula Girl
-
OMG
-
Lovebomb
-
Private
-
Lil Ol Me
-
Planet
-
Holy Ghost
-
Rabbit
-
Tides
-
Daisy Chain
-
Zombie
-
Mama Drama
-
Crushed
-
Mute
-
Stupid Boy
O zespole The Neighbourhood
The Neighbourhood to kalifornijski zespół alternatywno-rockowy powstały w 2011 roku, w skład którego wchodzą Jesse Rutherford, Zach Abels, Brandon Fried, Jeremy Freeman i Mikey Margott.
Przełomem w karierze grupy był debiutancki album „I Love You” (2013), który uzyskał status podwójnej platyny i zawierał multiplatynowy przebój „Sweater Weather”, osiągający szczyt notowań Billboard’s Alternative.
Po sukcesie drugiego albumu „Wiped Out!” (2015) i serii EP-ek, zespół rozwijał brzmienie na kolejnych wydawnictwach: „The Neighbourhood” (2018) i „Chip Chrome & the Mono-Tones” (2020). Z pięcioma multiplatynowymi singlami, sześcioma platynowymi i ośmioma złotymi, a także dwoma platynowymi albumami, The Neighbourhood zbudował trwałe dziedzictwo w alternatywnym rocku i popie.
Nowy album „(((((ultraSOUND)))))” otwiera kolejny, fascynujący rozdział w historii zespołu, łącząc doświadczenie muzyczne z nowoczesnymi, innowacyjnymi brzmieniami.