The Neighbourhood powraca z nowym albumem „(((((ultraSOUND)))))”

18 listopada 2025 amerykański zespół The Neighbourhood oficjalnie wydał swój najnowszy album zatytułowany „(((((ultraSOUND)))))”. Wraz z premierą ukazał się teledysk do głównego singla „Hula Girl”, którego reżyserią zajął się Ramez Silyan – twórca współpracujący m.in. z Post Malone i The Kid LAROI.

To pierwsza nowa płyta zespołu od pięciu lat, stanowiąca powrót do charakterystycznego, alternatywnego brzmienia połączonego z nowymi elementami Brit-popu. Album łączy delikatny, acz chropowaty wokal z mroczniejszymi, nastrojowymi aranżacjami, a teksty utworów poruszają tematy odnowy, złamanego serca i autorefleksji.

Proces powstawania „(((((ultraSOUND)))))”

Prace nad albumem rozpoczęły się w Conway Studios w Los Angeles, pod okiem sprawdzonego współpracownika zespołu – Justyna Pilbrowa. Ostateczne szlify nad płytą nadał producent Jono Dorr podczas sesji w The Beehive w Van Nuys.

Jeszcze przed premierą fani mogli poznać trzy utwory promujące płytę: „Private”, „OMG” i „Lovebomb”, które zyskały dużą popularność w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych.

Trasa koncertowa The Neighbourhood w 2026 roku

Album „(((((ultraSOUND)))))” towarzyszyć będzie trasie koncertowej, w ramach której zespół wystąpi w Polsce – 2 maja 2026 roku zagra w krakowskiej Tauron Arenie. Fani mogą spodziewać się zarówno nowych utworów, jak i największych hitów, które zbudowały międzynarodową popularność grupy.

Tracklista albumu „(((((ultraSOUND)))))”

Hula Girl OMG Lovebomb Private Lil Ol Me Planet Holy Ghost Rabbit Tides Daisy Chain Zombie Mama Drama Crushed Mute Stupid Boy

O zespole The Neighbourhood

The Neighbourhood to kalifornijski zespół alternatywno-rockowy powstały w 2011 roku, w skład którego wchodzą Jesse Rutherford, Zach Abels, Brandon Fried, Jeremy Freeman i Mikey Margott.

Przełomem w karierze grupy był debiutancki album „I Love You” (2013), który uzyskał status podwójnej platyny i zawierał multiplatynowy przebój „Sweater Weather”, osiągający szczyt notowań Billboard’s Alternative.

Po sukcesie drugiego albumu „Wiped Out!” (2015) i serii EP-ek, zespół rozwijał brzmienie na kolejnych wydawnictwach: „The Neighbourhood” (2018) i „Chip Chrome & the Mono-Tones” (2020). Z pięcioma multiplatynowymi singlami, sześcioma platynowymi i ośmioma złotymi, a także dwoma platynowymi albumami, The Neighbourhood zbudował trwałe dziedzictwo w alternatywnym rocku i popie.

Nowy album „(((((ultraSOUND)))))” otwiera kolejny, fascynujący rozdział w historii zespołu, łącząc doświadczenie muzyczne z nowoczesnymi, innowacyjnymi brzmieniami.