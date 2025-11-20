CGM

The Neighbourhood powraca z nowym albumem „(((((ultraSOUND)))))”

Na płycie m.in. Post Malone i The Kid LAROI

2025.11.20

opublikował:

The Neighbourhood powraca z nowym albumem „(((((ultraSOUND)))))”

18 listopada 2025  amerykański zespół The Neighbourhood oficjalnie wydał swój najnowszy album zatytułowany „(((((ultraSOUND)))))”. Wraz z premierą ukazał się teledysk do głównego singla „Hula Girl”, którego reżyserią zajął się Ramez Silyan – twórca współpracujący m.in. z Post Malone i The Kid LAROI.

To pierwsza nowa płyta zespołu od pięciu lat, stanowiąca powrót do charakterystycznego, alternatywnego brzmienia połączonego z nowymi elementami Brit-popu. Album łączy delikatny, acz chropowaty wokal z mroczniejszymi, nastrojowymi aranżacjami, a teksty utworów poruszają tematy odnowy, złamanego serca i autorefleksji.

Proces powstawania „(((((ultraSOUND)))))”

Prace nad albumem rozpoczęły się w Conway Studios w Los Angeles, pod okiem sprawdzonego współpracownika zespołu – Justyna Pilbrowa. Ostateczne szlify nad płytą nadał producent Jono Dorr podczas sesji w The Beehive w Van Nuys.

Jeszcze przed premierą fani mogli poznać trzy utwory promujące płytę: „Private”, „OMG” i „Lovebomb”, które zyskały dużą popularność w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych.

Trasa koncertowa The Neighbourhood w 2026 roku

Album „(((((ultraSOUND)))))” towarzyszyć będzie trasie koncertowej, w ramach której zespół wystąpi w Polsce – 2 maja 2026 roku zagra w krakowskiej Tauron Arenie. Fani mogą spodziewać się zarówno nowych utworów, jak i największych hitów, które zbudowały międzynarodową popularność grupy.

Tracklista albumu „(((((ultraSOUND)))))”

  1. Hula Girl

  2. OMG

  3. Lovebomb

  4. Private

  5. Lil Ol Me

  6. Planet

  7. Holy Ghost

  8. Rabbit

  9. Tides

  10. Daisy Chain

  11. Zombie

  12. Mama Drama

  13. Crushed

  14. Mute

  15. Stupid Boy

O zespole The Neighbourhood

The Neighbourhood to kalifornijski zespół alternatywno-rockowy powstały w 2011 roku, w skład którego wchodzą Jesse Rutherford, Zach Abels, Brandon Fried, Jeremy Freeman i Mikey Margott.

Przełomem w karierze grupy był debiutancki album „I Love You” (2013), który uzyskał status podwójnej platyny i zawierał multiplatynowy przebój „Sweater Weather”, osiągający szczyt notowań Billboard’s Alternative.

Po sukcesie drugiego albumu „Wiped Out!” (2015) i serii EP-ek, zespół rozwijał brzmienie na kolejnych wydawnictwach: „The Neighbourhood” (2018) i „Chip Chrome & the Mono-Tones” (2020). Z pięcioma multiplatynowymi singlami, sześcioma platynowymi i ośmioma złotymi, a także dwoma platynowymi albumami, The Neighbourhood zbudował trwałe dziedzictwo w alternatywnym rocku i popie.

Nowy album „(((((ultraSOUND)))))” otwiera kolejny, fascynujący rozdział w historii zespołu, łącząc doświadczenie muzyczne z nowoczesnymi, innowacyjnymi brzmieniami.

Tagi


Popularne newsy

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy
NEWS

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema
NEWS

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze
NEWS

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026
NEWS

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026

Quebonafide osiąga kolejny diament. Sukces jest o tyle znaczący, że ZPAV zmienił progi przyznawania takich wyróżnień
NEWS

Quebonafide osiąga kolejny diament. Sukces jest o tyle znaczący, że ZPAV zmienił progi przyznawania takich wyróżnień

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”
NEWS

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”

Eminem idzie na wojnę z australijską marką, za użycie w nazwie słowa „Shady”
NEWS

Eminem idzie na wojnę z australijską marką, za użycie w nazwie słowa „Shady”

Polecane

CGM
Nie żyje Hołdy Gary „Mani” Mounfield – basista Stone Roses i Primal Scream

Nie żyje Hołdy Gary „Mani” Mounfield – basista Stone Roses i Pri ...

Wśród pierwszych osób, które oddały hołd artyścoie, znalazł się Liam Gallagher z Oasis

2 godziny temu

CGM
OG Kamka dissuje Fagatę: „Kiedy ja szlifuje warsztat, ty szlifujesz berło”

OG Kamka dissuje Fagatę: „Kiedy ja szlifuje warsztat, ty szlifuj ...

Fagata chwalila się, że opluła młodą raperkę

5 godzin temu

CGM
Wszystkie dzisiejsze ogłoszenia Openerowe. That’s Open’er baby!

Wszystkie dzisiejsze ogłoszenia Openerowe. That’s Open’er ...

Osiem nowych gwiazd dołącza do line-upu festiwalu

7 godzin temu

CGM
Premiera klipu do „Żywej Legendy”. To ostatni teledysk, w którym wystąpił Pono

Premiera klipu do „Żywej Legendy”. To ostatni teledysk, w ...

Dla fanów polskiego hip-hopu, numer ma szczególne znaczenie

7 godzin temu

CGM
Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszawska reaguje: „Bulwersujący incydent”

Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszaws ...

"To nie powinno się wydarzyć"

7 godzin temu

CGM
Justin Bieber pomaga kierowcy, który utknął na poboczu. Nagranie stało się viralem

Justin Bieber pomaga kierowcy, który utknął na poboczu. Nagranie stało ...

"Czy Justin Bieber właśnie się zatrzymał, żeby mi pomóc?"

8 godzin temu