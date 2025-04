The Boogie Town wraca z nowym albumem

fot. mat. pras.

The Boogie Town podzielili się ze słuchaczami nową piosenką. „Utopia” to pierwszy singiel zapowiadający trzeci album formacji. Nowy utwór otwiera kolejną muzyczną erę – bardziej świadomą, dojrzałą, ale nadal pełną emocji i charakterystycznej dla The Boogie Town energii.

„Utopia” to refleksja nad iluzją doskonałości, o pragnieniu zatrzymania chwili, która już w momencie przeżywania zaczyna się rozmywać. To utwór o pogodzeniu się z tym, że nic nie trwa wiecznie – ani radość, ani smutek – i właśnie w tej zmienności kryje się piękno. Tekst przeplata tęsknotę za idealnym światem z akceptacją tego, co jest, takim, jakie jest. W warstwie muzycznej balansuje na granicy nostalgii i euforii – pulsujący rytm, przestrzenne gitary i silnie zapadający w pamięć refren budują atmosferę, w której łatwo się zatracić.

Utopia

Muzyczna DNA The Boogie Town

Zespół stawia na nową jakość, czego najlepszym dowodem jest „Utopia”. Utwór zapowiada trzeci album, który ma być świadectwem muzycznego dojrzewania i konsekwencji w budowaniu własnego brzmienia. Choć nowy materiał nie boi się sięgać po świeże inspiracje, nadal wyraźnie czuć w nim DNA The Boogie Town – ważne teksty, charakterystyczny wokal i chwytliwe melodie oraz wyjątkowe, emocjonalne partie gitary.