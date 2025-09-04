Szukaj
Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

"Beef is over".

2025.09.04

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

W nocy z soboty na niedzielę Ten Typ Mes opublikował „Samicę psa”, drugi diss w beefie z TDF-em. Tede wyśmiał tym razem nie sam kawałek, co klip, w którym Mes dobija się do domofonu budynku, w którym mieszka jego oponent.

Choć dla wielu w beefie jest 2:0 dla Tedego (niektórzy przekonują, że 4:0, traktując dissy Mesa jako gole do własnej bramki), to Jacek nie zamierza odpuszczać i szykuje odpowiedź na „Samicę psa”. Wuwunio prawdopodobnie już ją słyszał i przekonuje, że jest na co czekać.

„Beef is over”

Jak usłyszycie odpowiedź Tedasa dla Mesa, to się zesracie. Beef is over – przekonuje na platformie X Wuwunio.

Kiedy pojawi się nowy diss TDF-a? Poprzedni trafił do internetu w czwartek, więc niewykluczone, że wydarzy się to dziś.

