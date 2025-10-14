Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Zaskakująca współpraca: Marcin Miller i TDF kontra Mes

Informację o udziale Marcina Millera potwierdził TDF, który ogłosił, że wokalista pojawi się na jego najnowszym albumie „EP.Itafium”. To właśnie tam mają znaleźć się utwory wymierzone w Mesa. Co ciekawe, premiera płyty TDF-a została zapowiedziana na 24 października, czyli dokładnie w dniu, na który Mes zapowiedział premierę swojego krążka „Bukowski”.

Wielu fanów uważa, że obecność Millera na płycie to celowy ruch – symboliczne połączenie świata disco polo i hip-hopu w jednym z najbardziej medialnych beefów ostatnich miesięcy.

Marcin Miller w nowym brzmieniu – bez disco polo

TDF zapewnił, że kawałek z udziałem Marcina Millera nie będzie klasycznym utworem disco polo. Zamiast tego usłyszymy brzmienie w klimacie g-funk, czyli coś z czego od lat słynie Mes…