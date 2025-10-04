Taylor Swift wyjaśnia tekst piosenki brany przez fanów za diss na Charli XCX

Taylor Swift w końcu odniosła się do interpretacji fanów dotyczących jednego z najbardziej komentowanych utworów na jej nowym albumie „The Life Of A Showgirl”. Piosenka „Actually Romantic” od momentu premiery wzbudziła kontrowersje i spekulacje, że jest to diss na Charli XCX.

Tekst piosenki, a plotki o konflikcie z Charli XCX

W numerze „Actually Romantic” Taylor śpiewa m.in.: „Słyszałam, jak nazywasz mnie Nudną Barbie, gdy kokaina daje ci odwagę / Przybiłaś piątkę z moim ex i powiedziałaś, że cieszysz się, że mnie zostawił / Napisałaś piosenkę, w której mówisz, że robi ci się niedobrze na mój widok / Niektórzy mogą się obrazić / Ale to tak naprawdę słodkie”. Fani odebrali to jako odpowiedź na utwór Charli XCX „Sympathy Is A Knife” z płyty „Brat”, gdzie padł fragment: „Nie chcę jej widzieć za kulisami na koncercie mojego chłopaka / Trzymam kciuki, by szybko się rozstali”.

Kontekst? Charli jest obecnie żoną perkusisty zespołu The 1975 – George’a Daniela, a Swift w 2023 roku miała krótki romans z wokalistą tej grupy, Mattym Healy’m.

Taylor Swift wyjaśnia znaczenie „Actually Romantic”

W rozmowie dla Amazon Music Taylor rozwiała część wątpliwości:

– „To piosenka o uświadomieniu sobie, że ktoś miał z tobą jednostronną, wrogą relację, o której nie miałaś pojęcia. Nagle ta osoba zaczyna pokazywać, że żyjesz w jej głowie, a ty nawet o tym nie wiedziałaś” – powiedziała Swift. – „To może wyglądać jak nienawiść, ale jeśli spojrzysz inaczej, to po prostu uwaga, a nawet forma miłości. To w gruncie rzeczy całkiem romantyczne” – dodała.

Jak zareagowała Charli XCX?

Charli oficjalnie nie odniosła się jeszcze do „Actually Romantic”, ale już wcześniej zaznaczała, że jej utwór „Sympathy Is A Knife” nie był wymierzony w Swift:

– „Ta piosenka jest o mnie, moim lęku i tym, jak mój mózg tworzy narracje, kiedy czuję się niepewnie. To nie jest o Taylor” – wyjaśniła.

Warto przypomnieć, że mimo dawnych nieporozumień, obie artystki publicznie broniły siebie nawzajem. W 2019 roku Charli otwierała trasę „Reputation Stadium Tour” Swift i mimo że początkowo określiła to jako „występowanie dla pięciolatków”, szybko sprostowała swoje słowa.

Odbiór nowego albumu „The Life Of A Showgirl”

Nowa płyta Taylor Swift wzbudziła ogromne emocje – jedni nazywają ją „najlepszym albumem w karierze” i powrotem do „popowej perfekcji”, inni określają jako „nudną” i „przeciętną”.