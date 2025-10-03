Szukaj
Sąd wydał wyrok w sprawie Diddy’ego. Dla wielu może być on szokujący

Chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy

2025.10.03

Sean „Diddy” Combs usłyszał wyrok – sędzia Arun Subramanian skazał rapera na ponad 4 lata federalnego więzienia.

Wyrok dłuższy, niż chciała obrona

Obrona wnioskowała o 14 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast prokuratura domagała się aż 11 lat. Ostatecznie sąd orzekł karę, która znalazła się pomiędzy tymi skrajnymi propozycjami – 4 lata i kilka miesięcy.

Burzliwa rozprawa i emocje w sądzie

Posiedzenie trwało kilka godzin. Prokuratorzy ostro skrytykowali Diddy’ego za to, że jeszcze przed wyrokiem miał zaplanowane wystąpienie w Miami – nazywając to przejawem „skrajnej pychy”.

Z kolei obrona skupiła się na stronie emocjonalnej sprawy – powołano świadków charakteru, a w sądzie wyemitowano film z udziałem Diddy’ego i jego dzieci.

Pod koniec rozprawy artysta sam zabrał głos, ponownie przepraszając swoją byłą partnerkę Cassie Ventura.

Co dalej z Diddym?

Według Sama Mangela – konsultanta ds. więziennictwa, który sam odbył wyrok w zakładzie o minimalnym rygorze – Diddy poradzi sobie z odsiadką. Mangel podkreślił, że warunki w MDC Brooklyn, gdzie artysta przebywał dotychczas, są „znacznie gorsze” niż w placówce, do której zostanie skierowany.

 

 

