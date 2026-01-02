CGM

Taylor Swift wspiera dziecięce organizacje charytatywne w Nashville i Kansas City

Taylor Swift od lat cicho wspiera różne organizacje charytatywne

2026.01.02

Taylor Swift wspiera dziecięce organizacje charytatywne w Nashville i Kansas City

Wsparcie dla Monroe Carell Jr. Children’s Hospital

Piosenkarka przekazała znaczną darowiznę na program Adolescent and Young Adult Cancer Program w szpitalu Monroe Carell Jr. w Vanderbilt w Nashville. Program ten wspiera pacjentów w wieku od 15 do 25 lat zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Juan C. Salazar, przewodniczący szpitala, podkreślił:

„Jesteśmy bardzo wdzięczni Taylor Swift za jej hojny wkład. Jest prawdziwym partnerem w naszym dążeniu do zapewnienia jaśniejszej i zdrowszej przyszłości dla dzieci i społeczności, którym służymy.”

Salazar dodał, że darowizna jest wyjątkowo dobrze osadzona w czasie  – w okresie świątecznym hospitalizacja jest szczególnie trudna, a liczba pacjentów stale rośnie.

Debra Friedman, dyrektor ds. Hematologii i Onkologii Pediatrycznej, zaznaczyła:

„Przyszłość badań i opieki nad młodymi pacjentami onkologicznymi jest pełna możliwości dzięki hojności darczyńców takich jak Taylor Swift. Jej dar pozwala naszym zespołom dostosować opiekę onkologiczną do unikalnych wyzwań, przed jakimi stają ci pacjenci, co prowadzi do lepszych wyników leczenia.”

Pomoc dla Operation Breakthrough w Kansas City

Równolegle, organizacja Operation Breakthrough w Kansas City, która zapewnia dzieciom z ubóstwa bezpieczne, wspierające i edukacyjne środowisko, ujawniła, że Swift również wsparła ich finansowo. Darowizna pozwala organizacji na dalsze rozwijanie programów edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Taylor Swift od lat cicho wspiera różne organizacje charytatywne, w tym m.in. banki żywności w USA i UK, a także non-profit Feeding America, której niedawno przekazała 1 milion dolarów. Pomoc dla młodego fana walczącego z rakiem obejmowała 100 tysięcy dolarów.

