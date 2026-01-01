Poznaliśmy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVP i w Polsacie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

„Sylwester z Dwójką” hitem oglądalności w sylwestrową noc

Sylwestrowa noc to tradycyjnie największa walka stacji telewizyjnych o widzów. W tym roku do rywalizacji stanęły TVP, Polsat i TV Republika, oferując widzom rozbudowane koncerty z udziałem gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej. Telewizja Polska zaprosiła publiczność do Katowic, Polsat postawił na Toruń, a TV Republika zorganizowała swoją imprezę po raz drugi w Chełmie.

Międzynarodowe i krajowe gwiazdy na scenach

Każda stacja starała się przyciągnąć widzów znanymi nazwiskami. Widzowie mogli oglądać Stinga, Thomas Andersa z Modern Talking, a także największe polskie gwiazdy, w tym Dodę, Marylę Rodowicz, Margaret, Viki Gabor, Michała Szpaka, Andrzeja Piasecznego, Cleo, Justynę Steczkowską, Grzegorza Hyżego i wielu innych.

Nie zabrakło także zespołów: Kombii, Ich Troje, Piersi, Poparzeni Kawą Trzy, Feel czy Long & Junior, a także reprezentantów młodego pokolenia, takich jak Dawid Kwiatkowski, EMO, Roxie i Malik Montana.

TVP 2 z najwyższą oglądalnością

Dane Nielsen Media jasno wskazują, która stacja zgromadziła najwięcej widzów. W pasmach od 19:50 do 0:30 średnia oglądalność wyniosła:

TVP 2 – 2,6 mln widzów (udział w rynku 21,93% w grupie 4+)

Polsat – 2,34 mln widzów (udział 19,7% w grupie 4+)

Dane potwierdzają, że „Sylwester z Dwójką” okazał się frekwencyjnym sukcesem Telewizji Polskiej, przewyższając konkurencję pod względem oglądalności.

Największe momenty widowiska

Najpopularniejszym momentem sylwestrowego koncertu okazał się toast noworoczny, transmitowany na żywo, który obejrzało prawie 4 miliony widzów. Łącznie, w TVP2 i TVP Polonia, wydarzenie śledziło niemal 2,9 miliona osób, co czyniło je największą imprezą sylwestrową w kraju.

Telewizja Polska podkreśliła także, że sukces zawdzięcza nie tylko gwiazdom muzyki, ale także przemyślanej scenografii, oprawie wizualnej i profesjonalnej realizacji transmisji.

Polsat i TV Republika – rywalizacja i brak pełnych danych

Polsat zorganizował swoją imprezę w Toruniu, przyciągając spore grono widzów, jednak stacja nie pobiła wyników TVP 2. TV Republika po raz drugi zorganizowała własny sylwester w Chełmie, ale wyniki oglądalności nie zostały podane, dlatego dokładna liczba widzów pozostaje nieznana.