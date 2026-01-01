CGM

Poznaliśmy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVP i w Polsacie

Międzynarodowe i krajowe gwiazdy na scenach

2026.01.01

opublikował:

Poznaliśmy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVP i w Polsacie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

„Sylwester z Dwójką” hitem oglądalności w sylwestrową noc

Sylwestrowa noc to tradycyjnie największa walka stacji telewizyjnych o widzów. W tym roku do rywalizacji stanęły TVP, Polsat i TV Republika, oferując widzom rozbudowane koncerty z udziałem gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej. Telewizja Polska zaprosiła publiczność do Katowic, Polsat postawił na Toruń, a TV Republika zorganizowała swoją imprezę po raz drugi w Chełmie.

Międzynarodowe i krajowe gwiazdy na scenach

Każda stacja starała się przyciągnąć widzów znanymi nazwiskami. Widzowie mogli oglądać Stinga, Thomas Andersa z Modern Talking, a także największe polskie gwiazdy, w tym Dodę, Marylę Rodowicz, Margaret, Viki Gabor, Michała Szpaka, Andrzeja Piasecznego, Cleo, Justynę Steczkowską, Grzegorza Hyżego i wielu innych.

Nie zabrakło także zespołów: Kombii, Ich Troje, Piersi, Poparzeni Kawą Trzy, Feel czy Long & Junior, a także reprezentantów młodego pokolenia, takich jak Dawid Kwiatkowski, EMO, Roxie i Malik Montana.

TVP 2 z najwyższą oglądalnością

Dane Nielsen Media jasno wskazują, która stacja zgromadziła najwięcej widzów. W pasmach od 19:50 do 0:30 średnia oglądalność wyniosła:

  • TVP 2 – 2,6 mln widzów (udział w rynku 21,93% w grupie 4+)

  • Polsat – 2,34 mln widzów (udział 19,7% w grupie 4+)

Dane potwierdzają, że „Sylwester z Dwójką” okazał się frekwencyjnym sukcesem Telewizji Polskiej, przewyższając konkurencję pod względem oglądalności.

Największe momenty widowiska

Najpopularniejszym momentem sylwestrowego koncertu okazał się toast noworoczny, transmitowany na żywo, który obejrzało prawie 4 miliony widzów. Łącznie, w TVP2 i TVP Polonia, wydarzenie śledziło niemal 2,9 miliona osób, co czyniło je największą imprezą sylwestrową w kraju.

Telewizja Polska podkreśliła także, że sukces zawdzięcza nie tylko gwiazdom muzyki, ale także przemyślanej scenografii, oprawie wizualnej i profesjonalnej realizacji transmisji.

Polsat i TV Republika – rywalizacja i brak pełnych danych

Polsat zorganizował swoją imprezę w Toruniu, przyciągając spore grono widzów, jednak stacja nie pobiła wyników TVP 2. TV Republika po raz drugi zorganizowała własny sylwester w Chełmie, ale wyniki oglądalności nie zostały podane, dlatego dokładna liczba widzów pozostaje nieznana.

Tagi


Popularne newsy

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy
NEWS

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger
NEWS

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger

Magdalena Narożna nie może wykonywać największych hitów Piękni i Młodzi? Spór z byłym mężem trwa
NEWS

Magdalena Narożna nie może wykonywać największych hitów Piękni i Młodzi? Spór z byłym mężem trwa

Mei się wściekła, bo Fagacie przyznano tytułu „najlepszej raperki”. „Pseudo mainstreamowe ch*jki udające specjalistów”
NEWS

Mei się wściekła, bo Fagacie przyznano tytułu „najlepszej raperki”. „Pseudo mainstreamowe ch*jki udające specjalistów”

„Schodki” Maty przekroczyły 100 milionów odsłuchań na Spotify
NEWS

„Schodki” Maty przekroczyły 100 milionów odsłuchań na Spotify

Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”
NEWS

Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”

Viki Gabor usunęła wszystkie posty z Instagrama
NEWS

Viki Gabor usunęła wszystkie posty z Instagrama

Polecane

CGM
Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca

Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła ko ...

Koniec legendarnego duetu

3 minuty temu

CGM
„Live Spirit I” Wojtka Mazolewskiego numerem jeden w prestiżowym zestawieniu UK Vibe

„Live Spirit I” Wojtka Mazolewskiego numerem jeden w prestiżowym zesta ...

Triumf polskiego jazzu na arenie międzynarodowej

3 godziny temu

Najgorsze pytania
Fokus o polskiej raperce godnej uwagi, powrocie do tematu Paktofoniki, Young Leosi i bambi, beefach 2025 roku, Kanye Weście i Karolu Nawrockim

Fokus o polskiej raperce godnej uwagi, powrocie do tematu Paktofoniki, ...

Fokus gościem „Najgorszych Pytań”

5 godzin temu

CGM
Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”

Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”

„Czasami myślę, że naprawdę musiałem nauczyć się latać, żeby to wszystko ogarnąć.”

5 godzin temu

CGM
Sylwestrowy paradoks widzów. „Słodkiego, miłego życia” wybrzmiało w tym samym czasie w TVP i TV Republika

Sylwestrowy paradoks widzów. „Słodkiego, miłego życia” wybrzmiało w ty ...

Sylwestrowa noc przyniosła widzom niecodzienną sytuację

6 godzin temu

CGM
Chappell Roan pożegnała Brigitte Bardot. Teraz tłumaczy, że nie podzielała jej rasistowskich poglądów

Chappell Roan pożegnała Brigitte Bardot. Teraz tłumaczy, że nie podzie ...

"Nie była świadoma tych poglądów"

7 godzin temu